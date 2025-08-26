עוד על EARLY

EARLY מידע על מחיר

EARLY אתר רשמי

EARLY טוקניומיקה

EARLY תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

EARLY Radix סֵמֶל

EARLY Radix מחיר (EARLY)

לא רשום

1 EARLY ל USDמחיר חי:

$0.00037011
$0.00037011$0.00037011
-4.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
EARLY Radix (EARLY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:36:07 (UTC+8)

EARLY Radix (EARLY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00636156
$ 0.00636156$ 0.00636156

$ 0
$ 0$ 0

--

-4.18%

-2.66%

-2.66%

EARLY Radix (EARLY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, EARLY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EARLYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00636156, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EARLY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -4.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.66% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

EARLY Radix (EARLY) מידע שוק

$ 370.14K
$ 370.14K$ 370.14K

--
----

$ 370.14K
$ 370.14K$ 370.14K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של EARLY Radix הוא $ 370.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EARLY הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 370.14K.

EARLY Radix (EARLY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של EARLY Radixל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEARLY Radix ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEARLY Radix ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של EARLY Radixל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.18%
30 ימים$ 0-57.10%
60 ימים$ 0-60.09%
90 ימים$ 0--

מה זהEARLY Radix (EARLY)

Early is the premium degen culture coin on Radix, based on the powerful crypto concept of "getting in early". So far early has launched the first Radix trading and tipping bots on Telegram, a subscription platform for NFT drops called earlyStudios, a collection of 353 dynamic NFTs and an instant asset swapping tool. Early is 100% fair launched.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

EARLY Radix (EARLY) משאב

האתר הרשמי

EARLY Radixתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה EARLY Radix (EARLY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות EARLY Radix (EARLY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור EARLY Radix.

בדוק את EARLY Radix תחזית המחיר עכשיו‏!

EARLY למטבעות מקומיים

EARLY Radix (EARLY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של EARLY Radix (EARLY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EARLY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על EARLY Radix (EARLY)

כמה שווה EARLY Radix (EARLY) היום?
החי EARLYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EARLY ל USD?
המחיר הנוכחי של EARLY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של EARLY Radix?
שווי השוק של EARLY הוא $ 370.14K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EARLY?
ההיצע במחזור של EARLY הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EARLY?
‏‏EARLY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00636156 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EARLY?
EARLY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של EARLY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EARLY הוא -- USD.
האם EARLY יעלה השנה?
EARLY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EARLY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:36:07 (UTC+8)

EARLY Radix (EARLY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.