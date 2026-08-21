Durovs Dog מחיר היום

מחיר Durovs Dog (PYONYA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 22.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PYONYA ל USD הוא $ 0 לכל PYONYA.

Durovs Dog כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 176,569, עם היצע במחזור של 923.51M PYONYA. ב‑24 השעות האחרונות, PYONYA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, PYONYA נע ב -1.29% בשעה האחרונה ו +3.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 8.99K.

Durovs Dog (PYONYA) מידע שוק

שווי שוק $ 176.57K$ 176.57K $ 176.57K נפח (24 שעות) $ 8.99K$ 8.99K $ 8.99K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 191.20K$ 191.20K $ 191.20K אספקת מחזור 923.51M 923.51M 923.51M אספקה כוללת 923,505,575.004138 923,505,575.004138 923,505,575.004138

שווי השוק הנוכחי של Durovs Dog הוא $ 176.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 8.99K. ההיצע במחזור של PYONYA הוא 923.51M, עם היצע כולל של 923505575.004138. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 191.20K.