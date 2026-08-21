Dtravel מחיר היום

מחיר Dtravel (TRVL) בזמן אמת היום הוא $ 0.00101261, עם שינוי של 4.28% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TRVL ל USD הוא $ 0.00101261 לכל TRVL.

Dtravel כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 525,609, עם היצע במחזור של 519.07M TRVL. ב‑24 השעות האחרונות, TRVL סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0.00101342 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.56, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, TRVL נע ב +0.77% בשעה האחרונה ו +29.11% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 12.78K.

Dtravel (TRVL) מידע שוק

שווי שוק $ 525.61K$ 525.61K $ 525.61K נפח (24 שעות) $ 12.78K$ 12.78K $ 12.78K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M אספקת מחזור 519.07M 519.07M 519.07M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dtravel הוא $ 525.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 12.78K. ההיצע במחזור של TRVL הוא 519.07M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.01M.