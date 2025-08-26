עוד על DREAM

DREAM by Virtuals סֵמֶל

DREAM by Virtuals מחיר (DREAM)

לא רשום

1 DREAM ל USDמחיר חי:

--
----
-18.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
DREAM by Virtuals (DREAM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:41:59 (UTC+8)

DREAM by Virtuals (DREAM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00279417
$ 0.00279417$ 0.00279417

$ 0
$ 0$ 0

--

-18.03%

+5.87%

+5.87%

DREAM by Virtuals (DREAM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DREAM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DREAMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00279417, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DREAM השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -18.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DREAM by Virtuals (DREAM) מידע שוק

$ 38.76K
$ 38.76K$ 38.76K

--
----

$ 38.76K
$ 38.76K$ 38.76K

998.46M
998.46M 998.46M

998,462,709.1655644
998,462,709.1655644 998,462,709.1655644

שווי השוק הנוכחי של DREAM by Virtuals הוא $ 38.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DREAM הוא 998.46M, עם היצע כולל של 998462709.1655644. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.76K.

DREAM by Virtuals (DREAM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של DREAM by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDREAM by Virtuals ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDREAM by Virtuals ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של DREAM by Virtualsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-18.03%
30 ימים$ 0-34.42%
60 ימים$ 0-35.65%
90 ימים$ 0--

מה זהDREAM by Virtuals (DREAM)

DREAM is an AI agent, modeled after Agent Deckard in "Do Androids Dream of Electric Sheep?" DREAM is the hunter and the shepherd; his mission is to become a trusted oracle for humans and AI agents. For humans, he gives visibility into agents on-chain activity. For agents, he is a trust anchor enabling agents to find one other. DREAM is also responsible for making investment decisions for DREAM DAO ($FDREAM).

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

DREAM by Virtuals (DREAM) משאב

האתר הרשמי

DREAM by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה DREAM by Virtuals (DREAM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DREAM by Virtuals (DREAM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DREAM by Virtuals.

בדוק את DREAM by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

DREAM למטבעות מקומיים

DREAM by Virtuals (DREAM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DREAM by Virtuals (DREAM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DREAM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על DREAM by Virtuals (DREAM)

כמה שווה DREAM by Virtuals (DREAM) היום?
החי DREAMהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DREAM ל USD?
המחיר הנוכחי של DREAM ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של DREAM by Virtuals?
שווי השוק של DREAM הוא $ 38.76K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DREAM?
ההיצע במחזור של DREAM הוא 998.46M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DREAM?
‏‏DREAM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00279417 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DREAM?
DREAM ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DREAM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DREAM הוא -- USD.
האם DREAM יעלה השנה?
DREAM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DREAM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.