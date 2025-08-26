DREAM by Virtuals (DREAM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00279417 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -18.03% שינוי מחיר (7D) +5.87%

DREAM by Virtuals (DREAM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DREAM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DREAMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00279417, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DREAM השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -18.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DREAM by Virtuals (DREAM) מידע שוק

שווי שוק $ 38.76K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 38.76K אספקת מחזור 998.46M אספקה כוללת 998,462,709.1655644

שווי השוק הנוכחי של DREAM by Virtuals הוא $ 38.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DREAM הוא 998.46M, עם היצע כולל של 998462709.1655644. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.76K.