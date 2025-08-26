Dogius Maximus מחיר (DOGIUS)
Dogius Maximus (DOGIUS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DOGIUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOGIUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00221834, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOGIUS השתנה ב -0.22% במהלך השעה האחרונה, -6.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Dogius Maximus הוא $ 42.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOGIUS הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.26K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Dogius Maximusל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDogius Maximus ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDogius Maximus ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Dogius Maximusל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-6.55%
|30 ימים
|$ 0
|+15.36%
|60 ימים
|$ 0
|+33.59%
|90 ימים
|$ 0
|--
Dogius Maximus, also known as "Doge the Shiba Emperor," is the sovereign ruler of the mythical Dogetopian Empire, a realm that thrives in the digital universe of memes.Picture this: Doge, the iconic Shiba Inu with the endearing Comic Sans captions, has ascended to the status of a majestic emperor. Crowned with the might of internet humor, Dogius Maximus reigns over a land where memes set the laws and wholesome vibes are the currency. His chariot? Naturally golden, pulled by a pack of loyal Shibas, because why not? Dogius Maximus embodies the spirit of internet joy, free expression, and the delightful chaos of online culture. He's the protector of the wow, a revered entity for those who cherish the absurd, the uplifting, and the occasionally nonsensical. Remember, in Dogetopia, every meme is a proclamation, and Dogius Maximus is the meme lord we didn't know we needed-but now can't live without.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.