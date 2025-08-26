עוד על DOGIUS

Dogius Maximus סֵמֶל

Dogius Maximus מחיר (DOGIUS)

לא רשום

1 DOGIUS ל USDמחיר חי:

--
----
-6.50%1D
USD
Dogius Maximus (DOGIUS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:15:39 (UTC+8)

Dogius Maximus (DOGIUS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00221834
$ 0.00221834$ 0.00221834

$ 0
$ 0$ 0

-0.22%

-6.55%

-13.17%

-13.17%

Dogius Maximus (DOGIUS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DOGIUS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DOGIUSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00221834, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DOGIUS השתנה ב -0.22% במהלך השעה האחרונה, -6.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.17% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dogius Maximus (DOGIUS) מידע שוק

$ 42.26K
$ 42.26K$ 42.26K

--
----

$ 42.26K
$ 42.26K$ 42.26K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dogius Maximus הוא $ 42.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOGIUS הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.26K.

Dogius Maximus (DOGIUS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Dogius Maximusל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDogius Maximus ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDogius Maximus ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Dogius Maximusל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.55%
30 ימים$ 0+15.36%
60 ימים$ 0+33.59%
90 ימים$ 0--

מה זהDogius Maximus (DOGIUS)

Dogius Maximus, also known as "Doge the Shiba Emperor," is the sovereign ruler of the mythical Dogetopian Empire, a realm that thrives in the digital universe of memes.Picture this: Doge, the iconic Shiba Inu with the endearing Comic Sans captions, has ascended to the status of a majestic emperor. Crowned with the might of internet humor, Dogius Maximus reigns over a land where memes set the laws and wholesome vibes are the currency. His chariot? Naturally golden, pulled by a pack of loyal Shibas, because why not? Dogius Maximus embodies the spirit of internet joy, free expression, and the delightful chaos of online culture. He's the protector of the wow, a revered entity for those who cherish the absurd, the uplifting, and the occasionally nonsensical. Remember, in Dogetopia, every meme is a proclamation, and Dogius Maximus is the meme lord we didn't know we needed-but now can't live without.

Dogius Maximus (DOGIUS) משאב

האתר הרשמי

Dogius Maximusתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Dogius Maximus (DOGIUS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dogius Maximus (DOGIUS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dogius Maximus.

בדוק את Dogius Maximus תחזית המחיר עכשיו‏!

DOGIUS למטבעות מקומיים

Dogius Maximus (DOGIUS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dogius Maximus (DOGIUS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DOGIUS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Dogius Maximus (DOGIUS)

כמה שווה Dogius Maximus (DOGIUS) היום?
החי DOGIUSהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DOGIUS ל USD?
המחיר הנוכחי של DOGIUS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dogius Maximus?
שווי השוק של DOGIUS הוא $ 42.26K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DOGIUS?
ההיצע במחזור של DOGIUS הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DOGIUS?
‏‏DOGIUS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00221834 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DOGIUS?
DOGIUS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DOGIUS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DOGIUS הוא -- USD.
האם DOGIUS יעלה השנה?
DOGIUS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DOGIUS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:15:39 (UTC+8)

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.