Doctor Mutant מחיר היום

מחיר Doctor Mutant (DRMUTANT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00002774, עם שינוי של 6.14% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DRMUTANT ל USD הוא $ 0.00002774 לכל DRMUTANT.

Doctor Mutant כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 27,737, עם היצע במחזור של 1.00B DRMUTANT. ב‑24 השעות האחרונות, DRMUTANT סחר בין $ 0.00002684 (נמוך) ל $ 0.00002972 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00232529, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00002684.

ביצועים לטווח קצר, DRMUTANT נע ב -0.13% בשעה האחרונה ו -19.96% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Doctor Mutant (DRMUTANT) מידע שוק

שווי שוק $ 27.74K$ 27.74K $ 27.74K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 27.74K$ 27.74K $ 27.74K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Doctor Mutant הוא $ 27.74K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DRMUTANT הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 27.74K.