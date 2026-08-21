DLP Duck מחיר היום

מחיר DLP Duck (DUCK) בזמן אמת היום הוא $ 0.00142169, עם שינוי של 3.36% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DUCK ל USD הוא $ 0.00142169 לכל DUCK.

DLP Duck כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 63,008, עם היצע במחזור של 44.32M DUCK. ב‑24 השעות האחרונות, DUCK סחר בין $ 0.00137546 (נמוך) ל $ 0.00141955 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.33, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DUCK נע ב +0.49% בשעה האחרונה ו +13.18% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 497.40.

DLP Duck (DUCK) מידע שוק

שווי שוק $ 63.01K$ 63.01K $ 63.01K נפח (24 שעות) $ 497.40$ 497.40 $ 497.40 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 94.79K$ 94.79K $ 94.79K אספקת מחזור 44.32M 44.32M 44.32M אספקה כוללת 66,672,490.75546493 66,672,490.75546493 66,672,490.75546493

שווי השוק הנוכחי של DLP Duck הוא $ 63.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 497.40. ההיצע במחזור של DUCK הוא 44.32M, עם היצע כולל של 66672490.75546493. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 94.79K.