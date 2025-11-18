Dephaser JPY מחיר היום

מחיר Dephaser JPY (JPYT) בזמן אמת היום הוא $ 0.00648406, עם שינוי של 1.22% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JPYT ל USD הוא $ 0.00648406 לכל JPYT.

Dephaser JPY כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 166,741, עם היצע במחזור של 25.87M JPYT. ב‑24 השעות האחרונות, JPYT סחר בין $ 0.0063918 (נמוך) ל $ 0.00653902 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00682267, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00629828.

ביצועים לטווח קצר, JPYT נע ב -0.06% בשעה האחרונה ו -0.68% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Dephaser JPY (JPYT) מידע שוק

