Degenerate SQuiD (SQDGN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00547961 גבוה 24 שעות $ 0.0081671 שיא כל הזמנים $ 0.01160508 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -3.80% שינוי מחיר (1D) -23.41% שינוי מחיר (7D) -33.80%

Degenerate SQuiD (SQDGN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00571424. במהלך 24 השעות האחרונות, SQDGN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00547961 לבין שיא של $ 0.0081671, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SQDGNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01160508, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SQDGN השתנה ב -3.80% במהלך השעה האחרונה, -23.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-33.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Degenerate SQuiD (SQDGN) מידע שוק

שווי שוק $ 5.55M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.55M אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Degenerate SQuiD הוא $ 5.55M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SQDGN הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.55M.