Degenerate SQuiD מחיר (SQDGN)

1 SQDGN ל USDמחיר חי:

$0.00571424
$0.00571424
-23.40%1D
Degenerate SQuiD (SQDGN) טבלת מחירים חיה
Degenerate SQuiD (SQDGN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00547961
$ 0.00547961
24 שעות נמוך
$ 0.0081671
$ 0.0081671
גבוה 24 שעות

$ 0.00547961
$ 0.00547961

$ 0.0081671
$ 0.0081671

$ 0.01160508
$ 0.01160508

$ 0
$ 0

-3.80%

-23.41%

-33.80%

-33.80%

Degenerate SQuiD (SQDGN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00571424. במהלך 24 השעות האחרונות, SQDGN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00547961 לבין שיא של $ 0.0081671, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SQDGNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01160508, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SQDGN השתנה ב -3.80% במהלך השעה האחרונה, -23.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-33.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Degenerate SQuiD (SQDGN) מידע שוק

$ 5.55M
$ 5.55M

--
--

$ 5.55M
$ 5.55M

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Degenerate SQuiD הוא $ 5.55M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SQDGN הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.55M.

Degenerate SQuiD (SQDGN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Degenerate SQuiDל USDהיה $ -0.001747508730885002.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDegenerate SQuiD ל USDהיה . $ +0.0027591276.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDegenerate SQuiD ל USDהיה $ -0.0012497654.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Degenerate SQuiDל USDהיה $ +0.000310646444338434.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.001747508730885002-23.41%
30 ימים$ +0.0027591276+48.29%
60 ימים$ -0.0012497654-21.87%
90 ימים$ +0.000310646444338434+5.75%

מה זהDegenerate SQuiD (SQDGN)

Degenerate SQuiD (SQDGN) is an AI agent and on-chain data tool designed to make on-chain data easily accessible to non-technical users. Through its interface and AI capabilities, SQDGN helps users analyze blockchain various elements of blockchain data without requiring deep technical knowledge or coding expertise. The AI agent also maintains a presence on Twitter, posting, replying, and interacting with the community. The platform democratizes blockchain analytics for a Web3-native future.

Degenerate SQuiD (SQDGN) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Degenerate SQuiDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Degenerate SQuiD (SQDGN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Degenerate SQuiD (SQDGN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Degenerate SQuiD.

בדוק את Degenerate SQuiD תחזית המחיר עכשיו‏!

SQDGN למטבעות מקומיים

Degenerate SQuiD (SQDGN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Degenerate SQuiD (SQDGN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SQDGN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Degenerate SQuiD (SQDGN)

כמה שווה Degenerate SQuiD (SQDGN) היום?
החי SQDGNהמחיר ב USD הוא 0.00571424 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SQDGN ל USD?
המחיר הנוכחי של SQDGN ל USD הוא $ 0.00571424. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Degenerate SQuiD?
שווי השוק של SQDGN הוא $ 5.55M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SQDGN?
ההיצע במחזור של SQDGN הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SQDGN?
‏‏SQDGN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01160508 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SQDGN?
SQDGN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SQDGN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SQDGN הוא -- USD.
האם SQDGN יעלה השנה?
SQDGN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SQDGN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
