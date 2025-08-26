DeFi Land (DFL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.421308 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.08% שינוי מחיר (1D) -0.15% שינוי מחיר (7D) -10.56%

DeFi Land (DFL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DFL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DFLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.421308, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DFL השתנה ב +0.08% במהלך השעה האחרונה, -0.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DeFi Land (DFL) מידע שוק

שווי שוק $ 1.23M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.72M אספקת מחזור 7.14B אספקה כוללת 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DeFi Land הוא $ 1.23M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DFL הוא 7.14B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.72M.