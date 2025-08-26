עוד על DFL

DeFi Land סֵמֶל

DeFi Land מחיר (DFL)

לא רשום

1 DFL ל USDמחיר חי:

$0.00017178
$0.00017178$0.00017178
-0.10%1D
USD
DeFi Land (DFL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:32:29 (UTC+8)

DeFi Land (DFL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.421308
$ 0.421308$ 0.421308

$ 0
$ 0$ 0

+0.08%

-0.15%

-10.56%

-10.56%

DeFi Land (DFL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DFL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DFLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.421308, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DFL השתנה ב +0.08% במהלך השעה האחרונה, -0.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DeFi Land (DFL) מידע שוק

$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M

--
----

$ 1.72M
$ 1.72M$ 1.72M

7.14B
7.14B 7.14B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DeFi Land הוא $ 1.23M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DFL הוא 7.14B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.72M.

DeFi Land (DFL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של DeFi Landל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDeFi Land ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDeFi Land ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של DeFi Landל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.15%
30 ימים$ 0+4.93%
60 ימים$ 0-2.03%
90 ימים$ 0--

מה זהDeFi Land (DFL)

DeFi Land is a gamified decentralized finance platform that aims to make finance more accessible and engaging by turning investment activities into games.

DeFi Land (DFL) משאב

האתר הרשמי

DeFi Landתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה DeFi Land (DFL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DeFi Land (DFL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DeFi Land.

בדוק את DeFi Land תחזית המחיר עכשיו‏!

DFL למטבעות מקומיים

DeFi Land (DFL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DeFi Land (DFL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DFL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על DeFi Land (DFL)

כמה שווה DeFi Land (DFL) היום?
החי DFLהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DFL ל USD?
המחיר הנוכחי של DFL ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של DeFi Land?
שווי השוק של DFL הוא $ 1.23M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DFL?
ההיצע במחזור של DFL הוא 7.14B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DFL?
‏‏DFL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.421308 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DFL?
DFL ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DFL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DFL הוא -- USD.
האם DFL יעלה השנה?
DFL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DFL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.