CPA by Virtuals (CPA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00766071$ 0.00766071 $ 0.00766071 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +3.23% שינוי מחיר (1D) -9.25% שינוי מחיר (7D) -27.82% שינוי מחיר (7D) -27.82%

CPA by Virtuals (CPA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CPA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CPAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00766071, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CPA השתנה ב +3.23% במהלך השעה האחרונה, -9.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-27.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CPA by Virtuals (CPA) מידע שוק

שווי שוק $ 321.26K$ 321.26K $ 321.26K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 420.66K$ 420.66K $ 420.66K אספקת מחזור 763.72M 763.72M 763.72M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CPA by Virtuals הוא $ 321.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CPA הוא 763.72M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 420.66K.