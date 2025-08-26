עוד על CPA

CPA by Virtuals סֵמֶל

CPA by Virtuals מחיר (CPA)

לא רשום

1 CPA ל USDמחיר חי:

$0.00042065
$0.00042065$0.00042065
-9.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
CPA by Virtuals (CPA) טבלת מחירים חיה
CPA by Virtuals (CPA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00766071
$ 0.00766071$ 0.00766071

$ 0
$ 0$ 0

+3.23%

-9.25%

-27.82%

-27.82%

CPA by Virtuals (CPA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CPA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CPAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00766071, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CPA השתנה ב +3.23% במהלך השעה האחרונה, -9.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-27.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CPA by Virtuals (CPA) מידע שוק

$ 321.26K
$ 321.26K$ 321.26K

--
----

$ 420.66K
$ 420.66K$ 420.66K

763.72M
763.72M 763.72M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של CPA by Virtuals הוא $ 321.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CPA הוא 763.72M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 420.66K.

CPA by Virtuals (CPA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של CPA by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCPA by Virtuals ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCPA by Virtuals ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של CPA by Virtualsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.25%
30 ימים$ 0+148.11%
60 ימים$ 0+143.99%
90 ימים$ 0--

מה זהCPA by Virtuals (CPA)

$CPA is the world's first AI-powered on-chain tax agent, designed to simplify the complex world of blockchain taxes. Powered by cutting-edge AI and real-time blockchain data, $CPA automatically calculates your tax liabilities, tracks your crypto income, and generates detailed reports, so you can stay compliant with ease. Simplify Your Crypto Taxes CPA leverages advanced AI models and encryption technology to revolutionize how crypto taxes are handled.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

CPA by Virtuals (CPA) משאב

האתר הרשמי

CPA by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה CPA by Virtuals (CPA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CPA by Virtuals (CPA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CPA by Virtuals.

בדוק את CPA by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

CPA למטבעות מקומיים

CPA by Virtuals (CPA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של CPA by Virtuals (CPA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CPA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על CPA by Virtuals (CPA)

כמה שווה CPA by Virtuals (CPA) היום?
החי CPAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CPA ל USD?
המחיר הנוכחי של CPA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של CPA by Virtuals?
שווי השוק של CPA הוא $ 321.26K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CPA?
ההיצע במחזור של CPA הוא 763.72M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CPA?
‏‏CPA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00766071 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CPA?
CPA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CPA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CPA הוא -- USD.
האם CPA יעלה השנה?
CPA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CPA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
