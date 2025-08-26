COQ AI (COQAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01613858$ 0.01613858 $ 0.01613858 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.14% שינוי מחיר (1D) -8.34% שינוי מחיר (7D) -18.18% שינוי מחיר (7D) -18.18%

COQ AI (COQAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, COQAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COQAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01613858, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, COQAI השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, -8.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

COQ AI (COQAI) מידע שוק

שווי שוק $ 311.25K$ 311.25K $ 311.25K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 444.64K$ 444.64K $ 444.64K אספקת מחזור 700.00M 700.00M 700.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של COQ AI הוא $ 311.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COQAI הוא 700.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 444.64K.