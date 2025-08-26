עוד על COQAI

COQ AI מחיר (COQAI)

$0.00044464
-8.30%1D
COQ AI (COQAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:56:53 (UTC+8)

COQ AI (COQAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0
$ 0.01613858
$ 0
-0.14%

-8.34%

-18.18%

-18.18%

COQ AI (COQAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, COQAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. COQAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01613858, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, COQAI השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, -8.34% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

COQ AI (COQAI) מידע שוק

$ 311.25K
--
$ 444.64K
700.00M
1,000,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של COQ AI הוא $ 311.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של COQAI הוא 700.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 444.64K.

COQ AI (COQAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של COQ AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCOQ AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCOQ AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של COQ AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-8.34%
30 ימים$ 0-51.06%
60 ימים$ 0+14.81%
90 ימים$ 0--

מה זהCOQ AI (COQAI)

COQ AI is the companion token to COQ INU, created to take our memecoin ecosystem to the next level. Building on COQ INU’s foundation of art and community, COQ AI is here to grow and evolve. We’re working to make it smarter and better, training it on the amazing art from our meme artists and turning it into a truly creative, useful tool. It’s all about pushing boundaries and making COQ even stronger.

COQ AI (COQAI) משאב

COQ AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה COQ AI (COQAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות COQ AI (COQAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור COQ AI.

בדוק את COQ AI תחזית המחיר עכשיו‏!

COQAI למטבעות מקומיים

COQ AI (COQAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של COQ AI (COQAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על COQAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על COQ AI (COQAI)

כמה שווה COQ AI (COQAI) היום?
החי COQAIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי COQAI ל USD?
המחיר הנוכחי של COQAI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של COQ AI?
שווי השוק של COQAI הוא $ 311.25K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של COQAI?
ההיצע במחזור של COQAI הוא 700.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של COQAI?
‏‏COQAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01613858 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של COQAI?
COQAI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של COQAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור COQAI הוא -- USD.
האם COQAI יעלה השנה?
COQAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את COQAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:56:53 (UTC+8)

