Coinzix Token (ZIX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00154266 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.11% שינוי מחיר (1D) +14.49% שינוי מחיר (7D) +8.04%

Coinzix Token (ZIX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ZIX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZIXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00154266, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZIX השתנה ב +0.11% במהלך השעה האחרונה, +14.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Coinzix Token (ZIX) מידע שוק

שווי שוק $ 101.97K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 106.26K אספקת מחזור 5.76B אספקה כוללת 6,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Coinzix Token הוא $ 101.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZIX הוא 5.76B, עם היצע כולל של 6000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 106.26K.