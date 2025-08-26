עוד על ZIX

Coinzix Token סֵמֶל

Coinzix Token מחיר (ZIX)

לא רשום

1 ZIX ל USDמחיר חי:

--
----
+14.40%1D
USD
Coinzix Token (ZIX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:36:51 (UTC+8)

Coinzix Token (ZIX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00154266
$ 0.00154266$ 0.00154266

$ 0
$ 0$ 0

+0.11%

+14.49%

+8.04%

+8.04%

Coinzix Token (ZIX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ZIX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ZIXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00154266, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ZIX השתנה ב +0.11% במהלך השעה האחרונה, +14.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Coinzix Token (ZIX) מידע שוק

$ 101.97K
$ 101.97K$ 101.97K

--
----

$ 106.26K
$ 106.26K$ 106.26K

5.76B
5.76B 5.76B

6,000,000,000.0
6,000,000,000.0 6,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Coinzix Token הוא $ 101.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ZIX הוא 5.76B, עם היצע כולל של 6000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 106.26K.

Coinzix Token (ZIX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Coinzix Tokenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCoinzix Token ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCoinzix Token ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Coinzix Tokenל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+14.49%
30 ימים$ 0+24.85%
60 ימים$ 0+38.71%
90 ימים$ 0--

מה זהCoinzix Token (ZIX)

COINZIX is a centralized exchange, launched in 2021, with headquarters in Romania, that says its mission is to “make crypto simple, safe and reliable for everyone, from beginners to experts”'. The ecosystem was built on four key pillars - payment services for fiat and crypto, crypto trading services, crypto-economic services, and community services. The COINZIX project was born during the pandemic years, in an EU country that has a big technological and resource potential, with the goal to “smoothen the transition from FIAT to CRYPTO” and increase the DeFi literacy. While launching the CEX platform, COINZIX also implemented a network of crypto ATMs in all the major cities in Romania, that continues to grow across Europe. Their ZIX native utility token was designed to fuel the technical development of their ecosystem, which would include staking, listing services, crypto ATM maturity, and point-of-sale locations. Some of the key security features COINZIX has integrated are secure software development cycles, Multi-Factor Authentication for all sensitive operations, withdrawal protection, live customer support in Romanian and English, and Four Eyes Principle for high-value transactions. All smart contracts and blockchain assets are line-by-line audited and validated by COINZIX’s industry leader partner. COINZIX is used not only by crypto traders but also by new crypto projects as their Launchpad. ZIX is COINZIX’s decentralized utility token, aimed to power COINZIX’s ecosystem, and specially designed to offer access to specific services available on the COINZIX platform. The ZIX token allows COINZIX stakeholders like customers, users, coaches, business owners, and partners to use it on each product, and to interact within the ecosystem. The functionalities of the ZIX Token will be adapted or extended, depending on the evolution of their platform.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק.

Coinzix Token (ZIX) משאב

האתר הרשמי

Coinzix Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Coinzix Token (ZIX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Coinzix Token (ZIX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Coinzix Token.

בדוק את Coinzix Token תחזית המחיר עכשיו‏!

ZIX למטבעות מקומיים

Coinzix Token (ZIX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Coinzix Token (ZIX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ZIX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Coinzix Token (ZIX)

כמה שווה Coinzix Token (ZIX) היום?
החי ZIXהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ZIX ל USD?
המחיר הנוכחי של ZIX ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Coinzix Token?
שווי השוק של ZIX הוא $ 101.97K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ZIX?
ההיצע במחזור של ZIX הוא 5.76B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ZIX?
‏‏ZIX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00154266 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ZIX?
ZIX ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ZIX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ZIX הוא -- USD.
האם ZIX יעלה השנה?
ZIX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ZIX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:36:51 (UTC+8)

