ClawBank מחיר היום

מחיר ClawBank ($CLAWBANK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.13% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ $CLAWBANK ל USD הוא $ 0 לכל $CLAWBANK.

ClawBank כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,269,182, עם היצע במחזור של 100.00B $CLAWBANK. ב‑24 השעות האחרונות, $CLAWBANK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, $CLAWBANK נע ב +1.25% בשעה האחרונה ו +65.61% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

ClawBank ($CLAWBANK) מידע שוק

שווי שוק $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ClawBank הוא $ 1.27M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $CLAWBANK הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.27M.