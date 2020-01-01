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טוקני ניאו-בנק מובילים לפי שווי שוק

קריפטו ניאו-בנקים הם פלטפורמות פיננסיות דיגיטליות בלבד שמגשרות בין נכסים מבוזרים לבין שירותי בנקאות מסורתיים. הם בדרך כלל מציעים כרטיסי דביט המקושרים לקריפטו, שערי תשלום מפיאט לקריפטו וחשבונות עם תשואה גבוהה, ללא רשת סניפים פיזיים. טוקנים בתחום זה משמשים לפתיחת פיצ'רים בנקאיים מתקדמים, להפחתת עמלות עסקה ולתגמול משתמשי הפלטפורמה.

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מטבע
מחיר
7 הימים האחרונים
פעולה
1
Mantle
Mantle
MNT
$ 0.5163
+0.66%
+8.32%
+17.92%
$ 1.71B
$ 458.20K
2
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.5557
-0.27%
+1.68%
+22.22%
$ 485.42M
$ 11.34M
3
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001846
+0.38%
+13.97%
+23.02%
$ 177.16M
$ 112.51M
4
Plasma
Plasma
XPL
$ 0.09391
+0.93%
+15.18%
+22.26%
$ 169.74M
$ 69.48M
5
ClawBank
ClawBank
$CLAWBANK
$ 1.255E-5
+1.70%
-3.70%
+59.26%
$ 1.25M
--
6
VPay
VPay
VPAY
$ 0.00043517
+0.45%
+0.07%
+8.69%
$ 435.11K
$ 1.73K
7
THORWallet
THORWallet
TITN
$ 0.00681219
-0.02%
-0.00%
-1.83%
$ 289.52K
$ 37.19K
8
E Money Network
E Money Network
EMYC
$ 0.00025992
+0.24%
-0.73%
-73.69%
$ 66.14K
$ 728.59
9
Blindfold Finance
Blindfold Finance
BLIND
$ 1.857E-5
+1.03%
+16.50%
+21.14%
$ 18.55K
--
10
TRIA
TRIA
TRIA
$ 0.00755
+2.90%
-0.80%
-10.01%
--
$ 16.08M
11
Avici
Avici
AVICI
$ 0.5761
+0.34%
+20.62%
+28.22%
--
$ 122.49K
12
Unitas
Unitas
UP
$ 0.38524
-0.05%
-0.41%
-7.50%
--
$ 156.73K

שאלות נפוצות

מהם מטבעות קריפטו של ניאו-בנקים בתחום הפיננסים הדיגיטליים?
מטבעות קריפטו של ניאו-בנקים מייצגים פלטפורמות פיננסיות דיגיטליות בלבד המשלבות רשתות בלוקצ'יין עם שירותי בנקאות מסורתיים, ומציעות פיצ'רים כמו כרטיסי דביט מקושרי קריפטו ושערי תשלום מפיאט לקריפטו.
כיצד טוקני ניאו-בנק מספקים שימושיות למשתמשי הפלטפורמה?
טוקני ניאו-בנק מספקים שימושיות על ידי פתיחת פיצ'רים בנקאיים דיגיטליים מתקדמים, הפחתת עמלות העברות בינלאומיות והצעת שיעורי תשואה גבוהים יותר על חשבונות חיסכון בתוך האקוסיסטם של הניאו-בנק.
האם ניאו-בנקים קריפטוגרפיים מפוקחים כמו בנקים מסחריים מסורתיים?
הציות הרגולטורי משתנה באופן משמעותי. חלק מניאו-בנקים קריפטוגרפיים פועלים עם רישיונות בנקאיים רשמיים בתחומים מסוימים, בעוד אחרים מסתמכים על שותפי בנקאות צד שלישי לעיבוד עסקאות פיאט.
מהו היתרון המרכזי בשימוש בניאו-בנק מבוסס בלוקצ'יין?
היתרון המרכזי של ניאו-בנק מבוסס בלוקצ'יין הוא היכולת להוציא את אחזקות הקריפטו בצורה חלקה בעולם האמיתי באמצעות כרטיסי דביט, מבלי צורך למשוך כספים ידנית לחשבון בנק מסורתי.

כתב ויתור

הכללת נכסים דיגיטליים בתחום ניאובנק יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.