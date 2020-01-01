טוקני ניאו-בנק מובילים לפי שווי שוק

קריפטו ניאו-בנקים הם פלטפורמות פיננסיות דיגיטליות בלבד שמגשרות בין נכסים מבוזרים לבין שירותי בנקאות מסורתיים. הם בדרך כלל מציעים כרטיסי דביט המקושרים לקריפטו, שערי תשלום מפיאט לקריפטו וחשבונות עם תשואה גבוהה, ללא רשת סניפים פיזיים. טוקנים בתחום זה משמשים לפתיחת פיצ'רים בנקאיים מתקדמים, להפחתת עמלות עסקה ולתגמול משתמשי הפלטפורמה.