קריפטו ניאו-בנקים הם פלטפורמות פיננסיות דיגיטליות בלבד שמגשרות בין נכסים מבוזרים לבין שירותי בנקאות מסורתיים. הם בדרך כלל מציעים כרטיסי דביט המקושרים לקריפטו, שערי תשלום מפיאט לקריפטו וחשבונות עם תשואה גבוהה, ללא רשת סניפים פיזיים. טוקנים בתחום זה משמשים לפתיחת פיצ'רים בנקאיים מתקדמים, להפחתת עמלות עסקה ולתגמול משתמשי הפלטפורמה.
הכללת נכסים דיגיטליים בתחום ניאובנק יחד עם כללי הסיווג ונתוני השוק, מבוססת על מקורות צד שלישי עצמאיים. רישום טוקן בקטגוריה זו אינו מהווה אישור, ערובה או המלצת השקעה מצד MEXC. כל התוכן הוא למטרות מידע בלבד. מחירי מטבעות קריפטו נתונים לתנודות בשוק; אנא בצע מחקר עצמאי (DYOR) וסחור בזהירות.