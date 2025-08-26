Charlie מחיר (CHARLIE)
-0.48%
-9.73%
-13.68%
-13.68%
Charlie (CHARLIE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00017832. במהלך 24 השעות האחרונות, CHARLIE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00017657 לבין שיא של $ 0.00020145, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHARLIEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00137086, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00011734.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHARLIE השתנה ב -0.48% במהלך השעה האחרונה, -9.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Charlie הוא $ 178.32K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHARLIE הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 178.32K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Charlieל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCharlie ל USDהיה . $ +0.0000135054.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCharlie ל USDהיה $ +0.0000741154.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Charlieל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-9.73%
|30 ימים
|$ +0.0000135054
|+7.57%
|60 ימים
|$ +0.0000741154
|+41.56%
|90 ימים
|$ 0
|--
Charlie is a meme-based ERC-20 token with zero tax, renounced ownership, and no transaction limits. It was featured in Ethereum’s official GitHub and blog as a meme-ready concept, inspiring the creation of the token. Designed to be fully decentralized and owned by its holders, Charlie represents open participation, Ethereum-native meme culture, and on-chain identity with no central control or roadmap.
MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!
כמה יהיה Charlie (CHARLIE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Charlie (CHARLIE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Charlie.
בדוק את Charlie תחזית המחיר עכשיו!
הבנת הטוקנומיקה של Charlie (CHARLIE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CHARLIE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.