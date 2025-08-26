עוד על CWH

Cat Wif Hat סֵמֶל

Cat Wif Hat מחיר (CWH)

1 CWH ל USDמחיר חי:

-11.00%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Cat Wif Hat (CWH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:33:24 (UTC+8)

Cat Wif Hat (CWH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00815904
$ 0.00815904$ 0.00815904

$ 0
$ 0$ 0

+0.16%

-11.73%

-5.70%

-5.70%

Cat Wif Hat (CWH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CWH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CWHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00815904, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CWH השתנה ב +0.16% במהלך השעה האחרונה, -11.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cat Wif Hat (CWH) מידע שוק

$ 88.34K
$ 88.34K$ 88.34K

$ 88.34K
$ 88.34K$ 88.34K

999.33M
999.33M 999.33M

999,330,450.302865
999,330,450.302865 999,330,450.302865

שווי השוק הנוכחי של Cat Wif Hat הוא $ 88.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CWH הוא 999.33M, עם היצע כולל של 999330450.302865. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 88.34K.

Cat Wif Hat (CWH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Cat Wif Hatל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCat Wif Hat ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCat Wif Hat ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Cat Wif Hatל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-11.73%
30 ימים$ 0-20.64%
60 ימים$ 0-7.26%
90 ימים$ 0--

מה זהCat Wif Hat (CWH)

CWH (Cat Wif Hat) is a meme token built on Solana, inspired by the whimsical idea of a cat wearing a hat. Combining humor, simplicity, and community-driven engagement, CWH captures the playful spirit of internet meme culture. As a CTO (Community Take Over) project, all decisions are made through shared efforts by the community, emphasizing decentralization, creativity, and inclusivity. CWH stands out as a unique and entertaining addition to the Solana ecosystem.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

Cat Wif Hat (CWH) משאב

האתר הרשמי

Cat Wif Hatתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Cat Wif Hat (CWH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cat Wif Hat (CWH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cat Wif Hat.

בדוק את Cat Wif Hat תחזית המחיר עכשיו‏!

CWH למטבעות מקומיים

Cat Wif Hat (CWH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Cat Wif Hat (CWH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CWH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Cat Wif Hat (CWH)

כמה שווה Cat Wif Hat (CWH) היום?
החי CWHהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CWH ל USD?
המחיר הנוכחי של CWH ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Cat Wif Hat?
שווי השוק של CWH הוא $ 88.34K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CWH?
ההיצע במחזור של CWH הוא 999.33M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CWH?
‏‏CWH השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00815904 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CWH?
CWH ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של CWH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CWH הוא -- USD.
האם CWH יעלה השנה?
CWH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CWH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:33:24 (UTC+8)

