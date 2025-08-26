עוד על CBANK

Cairo Bank סֵמֶל

Cairo Bank מחיר (CBANK)

לא רשום

1 CBANK ל USDמחיר חי:

$0.106505
$0.106505$0.106505
-3.40%1D
mexc
USD
Cairo Bank (CBANK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:53:26 (UTC+8)

Cairo Bank (CBANK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.105507
$ 0.105507$ 0.105507
24 שעות נמוך
$ 0.110292
$ 0.110292$ 0.110292
גבוה 24 שעות

$ 0.105507
$ 0.105507$ 0.105507

$ 0.110292
$ 0.110292$ 0.110292

$ 2.43
$ 2.43$ 2.43

$ 0.054961
$ 0.054961$ 0.054961

+0.95%

-3.41%

-0.05%

-0.05%

Cairo Bank (CBANK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.106511. במהלך 24 השעות האחרונות, CBANK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.105507 לבין שיא של $ 0.110292, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CBANKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.43, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.054961.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CBANK השתנה ב +0.95% במהלך השעה האחרונה, -3.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cairo Bank (CBANK) מידע שוק

$ 343.60K
$ 343.60K$ 343.60K

--
----

$ 383.45K
$ 383.45K$ 383.45K

3.23M
3.23M 3.23M

3,600,000.0
3,600,000.0 3,600,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cairo Bank הוא $ 343.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CBANK הוא 3.23M, עם היצע כולל של 3600000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 383.45K.

Cairo Bank (CBANK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Cairo Bankל USDהיה $ -0.0037711826136975.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCairo Bank ל USDהיה . $ +0.0125622268.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלCairo Bank ל USDהיה $ +0.0313898781.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Cairo Bankל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0037711826136975-3.41%
30 ימים$ +0.0125622268+11.79%
60 ימים$ +0.0313898781+29.47%
90 ימים$ 0--

מה זהCairo Bank (CBANK)

Cairo Finance is an all-in-one DEFI platform dedicated to making decentralized finance accessible for everyone. Our ecosystem offers a range of innovative products, including a multichain swap aggregator, liquid staking, copy trading, GameFi, and more. At the heart of this dynamic ecosystem is the CBANK Token, designed to benefit from various utilities within the platform.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Cairo Bank (CBANK) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Cairo Bankתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Cairo Bank (CBANK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Cairo Bank (CBANK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Cairo Bank.

בדוק את Cairo Bank תחזית המחיר עכשיו‏!

CBANK למטבעות מקומיים

Cairo Bank (CBANK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Cairo Bank (CBANK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על CBANK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Cairo Bank (CBANK)

כמה שווה Cairo Bank (CBANK) היום?
החי CBANKהמחיר ב USD הוא 0.106511 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי CBANK ל USD?
המחיר הנוכחי של CBANK ל USD הוא $ 0.106511. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Cairo Bank?
שווי השוק של CBANK הוא $ 343.60K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של CBANK?
ההיצע במחזור של CBANK הוא 3.23M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של CBANK?
‏‏CBANK השיג מחיר שיא (ATH) של 2.43 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של CBANK?
CBANK ‏‏רשם מחירATL של 0.054961 USD.
מהו נפח המסחר של CBANK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור CBANK הוא -- USD.
האם CBANK יעלה השנה?
CBANK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את CBANK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:53:26 (UTC+8)

Cairo Bank (CBANK) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.