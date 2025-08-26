Cairo Bank (CBANK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.105507 $ 0.105507 $ 0.105507 24 שעות נמוך $ 0.110292 $ 0.110292 $ 0.110292 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.105507$ 0.105507 $ 0.105507 גבוה 24 שעות $ 0.110292$ 0.110292 $ 0.110292 שיא כל הזמנים $ 2.43$ 2.43 $ 2.43 המחיר הנמוך ביותר $ 0.054961$ 0.054961 $ 0.054961 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.95% שינוי מחיר (1D) -3.41% שינוי מחיר (7D) -0.05% שינוי מחיר (7D) -0.05%

Cairo Bank (CBANK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.106511. במהלך 24 השעות האחרונות, CBANK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.105507 לבין שיא של $ 0.110292, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CBANKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.43, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.054961.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CBANK השתנה ב +0.95% במהלך השעה האחרונה, -3.41% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Cairo Bank (CBANK) מידע שוק

שווי שוק $ 343.60K$ 343.60K $ 343.60K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 383.45K$ 383.45K $ 383.45K אספקת מחזור 3.23M 3.23M 3.23M אספקה כוללת 3,600,000.0 3,600,000.0 3,600,000.0

שווי השוק הנוכחי של Cairo Bank הוא $ 343.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CBANK הוא 3.23M, עם היצע כולל של 3600000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 383.45K.