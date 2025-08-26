עוד על BBSOL

Bybit Staked SOL סֵמֶל

Bybit Staked SOL מחיר (BBSOL)

1 BBSOL ל USDמחיר חי:

$207.65
$207.65
-7.50%1D
Bybit Staked SOL (BBSOL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:42:59 (UTC+8)

Bybit Staked SOL (BBSOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-2.19%

-7.51%

+2.41%

+2.41%

Bybit Staked SOL (BBSOL) המחיר בזמן אמת של הוא $207.64. במהלך 24 השעות האחרונות, BBSOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 208.03 לבין שיא של $ 234.37, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BBSOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 308.6, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 103.09.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BBSOL השתנה ב -2.19% במהלך השעה האחרונה, -7.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bybit Staked SOL (BBSOL) מידע שוק

$ 397.44M
--
שווי השוק הנוכחי של Bybit Staked SOL הוא $ 397.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BBSOL הוא 1.91M, עם היצע כולל של 1913947.615882466. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 397.44M.

Bybit Staked SOL (BBSOL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bybit Staked SOLל USDהיה $ -16.8696393341545.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBybit Staked SOL ל USDהיה . $ +3.4298598120.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBybit Staked SOL ל USDהיה $ +71.8665088040.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bybit Staked SOLל USDהיה $ +14.6914885127163.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -16.8696393341545-7.51%
30 ימים$ +3.4298598120+1.65%
60 ימים$ +71.8665088040+34.61%
90 ימים$ +14.6914885127163+7.61%

מה זהBybit Staked SOL (BBSOL)

BybitSOL is Bybit's gateway into the Solana DeFi ecosystem, giving users multiple options to earn from multiple off and on-chain yield sources. Key Takeaways: bbSOL allows users to earn staking rewards on Solana while retaining liquidity, making it a versatile tool in the realm of DeFi. Bybit's liquid staking protocol automatically reflects rewards in bbSOL's value, enabling seamless participation in DeFi activities without manual intervention. Despite potential risks, such as slashing and value fluctuations, bbSOL's security, fee structure and multiple use cases make it a strong option for maximizing crypto assets.

Bybit Staked SOL (BBSOL) משאב

האתר הרשמי

Bybit Staked SOLתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bybit Staked SOL (BBSOL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bybit Staked SOL (BBSOL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bybit Staked SOL.

בדוק את Bybit Staked SOL תחזית המחיר עכשיו‏!

BBSOL למטבעות מקומיים

Bybit Staked SOL (BBSOL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bybit Staked SOL (BBSOL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BBSOL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bybit Staked SOL (BBSOL)

כמה שווה Bybit Staked SOL (BBSOL) היום?
החי BBSOLהמחיר ב USD הוא 207.64 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BBSOL ל USD?
המחיר הנוכחי של BBSOL ל USD הוא $ 207.64. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bybit Staked SOL?
שווי השוק של BBSOL הוא $ 397.44M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BBSOL?
ההיצע במחזור של BBSOL הוא 1.91M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BBSOL?
‏‏BBSOL השיג מחיר שיא (ATH) של 308.6 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BBSOL?
BBSOL ‏‏רשם מחירATL של 103.09 USD.
מהו נפח המסחר של BBSOL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BBSOL הוא -- USD.
האם BBSOL יעלה השנה?
BBSOL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BBSOL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:42:59 (UTC+8)

Bybit Staked SOL (BBSOL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

