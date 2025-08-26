Bybit Staked SOL (BBSOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 208.03 $ 208.03 $ 208.03 24 שעות נמוך $ 234.37 $ 234.37 $ 234.37 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 208.03$ 208.03 $ 208.03 גבוה 24 שעות $ 234.37$ 234.37 $ 234.37 שיא כל הזמנים $ 308.6$ 308.6 $ 308.6 המחיר הנמוך ביותר $ 103.09$ 103.09 $ 103.09 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.19% שינוי מחיר (1D) -7.51% שינוי מחיר (7D) +2.41% שינוי מחיר (7D) +2.41%

Bybit Staked SOL (BBSOL) המחיר בזמן אמת של הוא $207.64. במהלך 24 השעות האחרונות, BBSOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 208.03 לבין שיא של $ 234.37, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BBSOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 308.6, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 103.09.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BBSOL השתנה ב -2.19% במהלך השעה האחרונה, -7.51% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bybit Staked SOL (BBSOL) מידע שוק

שווי שוק $ 397.44M$ 397.44M $ 397.44M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 397.44M$ 397.44M $ 397.44M אספקת מחזור 1.91M 1.91M 1.91M אספקה כוללת 1,913,947.615882466 1,913,947.615882466 1,913,947.615882466

שווי השוק הנוכחי של Bybit Staked SOL הוא $ 397.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BBSOL הוא 1.91M, עם היצע כולל של 1913947.615882466. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 397.44M.