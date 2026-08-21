Buttcoin2026 מחיר היום

מחיר Buttcoin2026 (BUTTCOIN2026) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.30% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BUTTCOIN2026 ל USD הוא $ 0 לכל BUTTCOIN2026.

Buttcoin2026 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 267,288, עם היצע במחזור של 982.03M BUTTCOIN2026. ב‑24 השעות האחרונות, BUTTCOIN2026 סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BUTTCOIN2026 נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -22.60% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 5.91K.

Buttcoin2026 (BUTTCOIN2026) מידע שוק

שווי שוק $ 267.29K$ 267.29K $ 267.29K נפח (24 שעות) $ 5.91K$ 5.91K $ 5.91K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 267.29K$ 267.29K $ 267.29K אספקת מחזור 982.03M 982.03M 982.03M אספקה כוללת 982,027,051.1803846 982,027,051.1803846 982,027,051.1803846

שווי השוק הנוכחי של Buttcoin2026 הוא $ 267.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.91K. ההיצע במחזור של BUTTCOIN2026 הוא 982.03M, עם היצע כולל של 982027051.1803846. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 267.29K.