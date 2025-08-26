bullish (BULLISH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0024444$ 0.0024444 $ 0.0024444 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.18% שינוי מחיר (1D) -7.48% שינוי מחיר (7D) +0.57% שינוי מחיר (7D) +0.57%

bullish (BULLISH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BULLISH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BULLISHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0024444, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BULLISH השתנה ב +1.18% במהלך השעה האחרונה, -7.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

bullish (BULLISH) מידע שוק

שווי שוק $ 28.10K$ 28.10K $ 28.10K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 28.10K$ 28.10K $ 28.10K אספקת מחזור 999.98M 999.98M 999.98M אספקה כוללת 999,983,615.0 999,983,615.0 999,983,615.0

שווי השוק הנוכחי של bullish הוא $ 28.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BULLISH הוא 999.98M, עם היצע כולל של 999983615.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 28.10K.