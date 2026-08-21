Broak on Base מחיר היום

מחיר Broak on Base (BROAK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.76% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BROAK ל USD הוא $ 0 לכל BROAK.

Broak on Base כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 28,999, עם היצע במחזור של 622.09M BROAK. ב‑24 השעות האחרונות, BROAK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01340169, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BROAK נע ב +0.37% בשעה האחרונה ו +15.59% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Broak on Base (BROAK) מידע שוק

שווי שוק $ 29.00K$ 29.00K $ 29.00K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 29.00K$ 29.00K $ 29.00K אספקת מחזור 622.09M 622.09M 622.09M אספקה כוללת 622,087,802.9426649 622,087,802.9426649 622,087,802.9426649

שווי השוק הנוכחי של Broak on Base הוא $ 29.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BROAK הוא 622.09M, עם היצע כולל של 622087802.9426649. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.00K.