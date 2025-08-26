Black Agnus מחיר (FTW)
-1.91%
-44.53%
-38.47%
-38.47%
Black Agnus (FTW) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FTW נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FTWהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00277254, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, FTW השתנה ב -1.91% במהלך השעה האחרונה, -44.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-38.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Black Agnus הוא $ 131.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FTW הוא 60.00T, עם היצע כולל של 59996526010823.82. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 131.69K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Black Agnusל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBlack Agnus ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBlack Agnus ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Black Agnusל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-44.53%
|30 ימים
|$ 0
|-50.46%
|60 ימים
|$ 0
|-58.39%
|90 ימים
|$ 0
|--
Black Agnus Token (FTW) is a revolutionary cryptocurrency project that combines the viral energy of meme culture with the transformative power of decentralized finance (DeFi). Designed to be both a fun and rewarding experience for its holders, Black Agnus aims to break the mold of traditional meme tokens by providing real-world financial utility while maintaining the light-hearted spirit of the internet’s most beloved memes. With a total supply of 10,000,000,000,000 FTW, Black Agnus is set to be a widely accessible token, fostering a strong and engaged community. Whether you’re a seasoned crypto enthusiast or a newcomer drawn in by the appeal of memes, Black Agnus offers something for everyone.
