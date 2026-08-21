Bitcoin on Rootstock מחיר היום

מחיר Bitcoin on Rootstock (RBTC) בזמן אמת היום הוא $ 75,192, עם שינוי של 8.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RBTC ל USD הוא $ 75,192 לכל RBTC.

Bitcoin on Rootstock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,642,692, עם היצע במחזור של 207.99 RBTC. ב‑24 השעות האחרונות, RBTC סחר בין $ 69,321 (נמוך) ל $ 75,528 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 129,296, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 3,194.57.

ביצועים לטווח קצר, RBTC נע ב +0.50% בשעה האחרונה ו +18.44% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 410.91K.

Bitcoin on Rootstock (RBTC) מידע שוק

שווי שוק $ 15.64M$ 15.64M $ 15.64M נפח (24 שעות) $ 410.91K$ 410.91K $ 410.91K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.64M$ 15.64M $ 15.64M אספקת מחזור 207.99 207.99 207.99 אספקה כוללת 207.9931094698628 207.9931094698628 207.9931094698628

שווי השוק הנוכחי של Bitcoin on Rootstock הוא $ 15.64M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 410.91K. ההיצע במחזור של RBTC הוא 207.99, עם היצע כולל של 207.9931094698628. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.64M.