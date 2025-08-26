עוד על BBK

BBK מידע על מחיר

BBK אתר רשמי

BBK טוקניומיקה

BBK תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Bitci Bonk סֵמֶל

Bitci Bonk מחיר (BBK)

לא רשום

1 BBK ל USDמחיר חי:

$0.00012111
$0.00012111$0.00012111
-3.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Bitci Bonk (BBK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:53:33 (UTC+8)

Bitci Bonk (BBK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-3.94%

+47.99%

+47.99%

Bitci Bonk (BBK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BBK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BBKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BBK השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -3.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+47.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bitci Bonk (BBK) מידע שוק

$ 94.39K
$ 94.39K$ 94.39K

--
----

$ 94.39K
$ 94.39K$ 94.39K

777.78M
777.78M 777.78M

777,777,777.0
777,777,777.0 777,777,777.0

שווי השוק הנוכחי של Bitci Bonk הוא $ 94.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BBK הוא 777.78M, עם היצע כולל של 777777777.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 94.39K.

Bitci Bonk (BBK) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Bitci Bonkל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBitci Bonk ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלBitci Bonk ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Bitci Bonkל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.94%
30 ימים$ 0+249.83%
60 ימים$ 0+194.36%
90 ימים$ 0--

מה זהBitci Bonk (BBK)

BBK is a digital asset that stands out as the first meme token project officially listed on Simitciswap, a decentralized exchange developed on the Bitcichain network. With the rising popularity of the Bitcichain network and meme token projects, the community's interest in digital assets has been steadily growing. BBK was created with the goal of engaging and empowering the community through a fun and interactive token experience. As a meme token and community-driven project, it not only serves as a trading asset but also fosters participation in various community events and reward mechanisms. BBK aims to be at the forefront of meme token culture while offering real use cases within the blockchain ecosystem.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Bitci Bonk (BBK) משאב

האתר הרשמי

Bitci Bonkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bitci Bonk (BBK) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bitci Bonk (BBK) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bitci Bonk.

בדוק את Bitci Bonk תחזית המחיר עכשיו‏!

BBK למטבעות מקומיים

Bitci Bonk (BBK) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bitci Bonk (BBK) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BBK הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Bitci Bonk (BBK)

כמה שווה Bitci Bonk (BBK) היום?
החי BBKהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BBK ל USD?
המחיר הנוכחי של BBK ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bitci Bonk?
שווי השוק של BBK הוא $ 94.39K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BBK?
ההיצע במחזור של BBK הוא 777.78M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BBK?
‏‏BBK השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BBK?
BBK ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BBK?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BBK הוא -- USD.
האם BBK יעלה השנה?
BBK ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BBK תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:53:33 (UTC+8)

Bitci Bonk (BBK) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.