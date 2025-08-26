Bitci Bonk (BBK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -3.94% שינוי מחיר (7D) +47.99% שינוי מחיר (7D) +47.99%

Bitci Bonk (BBK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BBK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BBKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BBK השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -3.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+47.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bitci Bonk (BBK) מידע שוק

שווי שוק $ 94.39K$ 94.39K $ 94.39K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 94.39K$ 94.39K $ 94.39K אספקת מחזור 777.78M 777.78M 777.78M אספקה כוללת 777,777,777.0 777,777,777.0 777,777,777.0

שווי השוק הנוכחי של Bitci Bonk הוא $ 94.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BBK הוא 777.78M, עם היצע כולל של 777777777.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 94.39K.