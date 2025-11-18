Beercoin 2 מחיר היום

מחיר Beercoin 2 (BEER2) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 3.66% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BEER2 ל USD הוא -- לכל BEER2.

Beercoin 2 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 81,999, עם היצע במחזור של 395.56B BEER2. ב‑24 השעות האחרונות, BEER2 סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BEER2 נע ב -0.28% בשעה האחרונה ו -21.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Beercoin 2 (BEER2) מידע שוק

שווי שוק $ 82.00K$ 82.00K $ 82.00K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 109.48K$ 109.48K $ 109.48K אספקת מחזור 395.56B 395.56B 395.56B אספקה כוללת 528,109,502,448.4265 528,109,502,448.4265 528,109,502,448.4265

