Basis Cash מחיר היום

מחיר Basis Cash (BAC) בזמן אמת היום הוא $ 0.00164741, עם שינוי של 1.94% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BAC ל USD הוא $ 0.00164741 לכל BAC.

Basis Cash כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 89,906, עם היצע במחזור של 54.58M BAC. ב‑24 השעות האחרונות, BAC סחר בין $ 0.00155394 (נמוך) ל $ 0.00183877 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1,010.99, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00130316.

ביצועים לטווח קצר, BAC נע ב +0.00% בשעה האחרונה ו -16.86% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.80K.

Basis Cash (BAC) מידע שוק

שווי שוק $ 89.91K$ 89.91K $ 89.91K נפח (24 שעות) $ 1.80K$ 1.80K $ 1.80K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 89.91K$ 89.91K $ 89.91K אספקת מחזור 54.58M 54.58M 54.58M אספקה כוללת 54,575,249.82699095 54,575,249.82699095 54,575,249.82699095

שווי השוק הנוכחי של Basis Cash הוא $ 89.91K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.80K. ההיצע במחזור של BAC הוא 54.58M, עם היצע כולל של 54575249.82699095. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 89.91K.