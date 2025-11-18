Balsa MM Fund מחיר היום

מחיר Balsa MM Fund (BMMF) בזמן אמת היום הוא $ 0.076163, עם שינוי של 0.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BMMF ל USD הוא $ 0.076163 לכל BMMF.

Balsa MM Fund כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 3,913,511, עם היצע במחזור של 51.38M BMMF. ב‑24 השעות האחרונות, BMMF סחר בין $ 0.075979 (נמוך) ל $ 0.076452 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.076452, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.070272.

ביצועים לטווח קצר, BMMF נע ב -- בשעה האחרונה ו +0.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Balsa MM Fund (BMMF) מידע שוק

שווי שוק $ 3.91M$ 3.91M $ 3.91M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.91M$ 3.91M $ 3.91M אספקת מחזור 51.38M 51.38M 51.38M אספקה כוללת 51,383,587.63985915 51,383,587.63985915 51,383,587.63985915

