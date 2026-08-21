Bad Rudi מחיר היום

מחיר Bad Rudi (BADRUDI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.64% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BADRUDI ל USD הוא $ 0 לכל BADRUDI.

Bad Rudi כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 18,761.28, עם היצע במחזור של 999.93M BADRUDI. ב‑24 השעות האחרונות, BADRUDI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00160826, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BADRUDI נע ב +0.53% בשעה האחרונה ו +30.34% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Bad Rudi (BADRUDI) מידע שוק

שווי שוק $ 18.76K$ 18.76K $ 18.76K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.76K$ 18.76K $ 18.76K אספקת מחזור 999.93M 999.93M 999.93M אספקה כוללת 999,927,120.355566 999,927,120.355566 999,927,120.355566

שווי השוק הנוכחי של Bad Rudi הוא $ 18.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BADRUDI הוא 999.93M, עם היצע כולל של 999927120.355566. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.76K.