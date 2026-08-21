Backed Coinbase Global מחיר היום

מחיר Backed Coinbase Global (BCOIN) בזמן אמת היום הוא $ 160.78, עם שינוי של 10.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BCOIN ל USD הוא $ 160.78 לכל BCOIN.

Backed Coinbase Global כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,454,505, עם היצע במחזור של 46.36K BCOIN. ב‑24 השעות האחרונות, BCOIN סחר בין $ 146.16 (נמוך) ל $ 160.78 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 419.78, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 70.78.

ביצועים לטווח קצר, BCOIN נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +7.61% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Backed Coinbase Global (BCOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 7.45M$ 7.45M $ 7.45M נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.45M$ 7.45M $ 7.45M אספקת מחזור 46.36K 46.36K 46.36K אספקה כוללת 46,364.19552380121 46,364.19552380121 46,364.19552380121

שווי השוק הנוכחי של Backed Coinbase Global הוא $ 7.45M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של BCOIN הוא 46.36K, עם היצע כולל של 46364.19552380121. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.45M.