Auto Finance מחיר היום

מחיר Auto Finance (TOKE) בזמן אמת היום הוא $ 0.179743, עם שינוי של 3.92% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TOKE ל USD הוא $ 0.179743 לכל TOKE.

Auto Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,811,039, עם היצע במחזור של 82.53M TOKE. ב‑24 השעות האחרונות, TOKE סחר בין $ 0.178118 (נמוך) ל $ 0.193582 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 79.02, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.12921.

ביצועים לטווח קצר, TOKE נע ב +0.16% בשעה האחרונה ו -9.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Auto Finance (TOKE) מידע שוק

שווי שוק $ 14.81M$ 14.81M $ 14.81M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.95M$ 17.95M $ 17.95M אספקת מחזור 82.53M 82.53M 82.53M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Auto Finance הוא $ 14.81M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TOKE הוא 82.53M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.95M.