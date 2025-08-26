עוד על ATHENA

Athena by Virtuals מחיר (ATHENA)

1 ATHENA ל USDמחיר חי:

$0.00078404
$0.00078404$0.00078404
-13.60%1D
Athena by Virtuals (ATHENA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:19:19 (UTC+8)

Athena by Virtuals (ATHENA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00624125
$ 0.00624125$ 0.00624125

$ 0
$ 0$ 0

+3.00%

-11.76%

-8.45%

-8.45%

Athena by Virtuals (ATHENA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ATHENA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ATHENAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00624125, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ATHENA השתנה ב +3.00% במהלך השעה האחרונה, -11.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Athena by Virtuals (ATHENA) מידע שוק

$ 612.25K
$ 612.25K$ 612.25K

--
----

$ 784.04K
$ 784.04K$ 784.04K

780.90M
780.90M 780.90M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Athena by Virtuals הוא $ 612.25K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ATHENA הוא 780.90M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 784.04K.

Athena by Virtuals (ATHENA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Athena by Virtualsל USDהיה $ -0.000106750654441241.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAthena by Virtuals ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAthena by Virtuals ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Athena by Virtualsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000106750654441241-11.76%
30 ימים$ 0+6.21%
60 ימים$ 0-53.76%
90 ימים$ 0--

מה זהAthena by Virtuals (ATHENA)

Athena is an AI Agent themed token created via the virtuals.io protocol platform on the Base blockchain. $ATHENA is the token representation of the agent's ecosystem, which includes an autonomous Twitter chat bot, and configurations via the virtuals.io platform to provide insights on the crypto markets. Eventually as the virtuals.ai platform matures, it is expected to integrate with blockchain wallets and carry out trading and DeFi activities.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Athena by Virtuals (ATHENA) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Athena by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Athena by Virtuals (ATHENA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Athena by Virtuals (ATHENA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Athena by Virtuals.

בדוק את Athena by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

ATHENA למטבעות מקומיים

Athena by Virtuals (ATHENA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Athena by Virtuals (ATHENA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ATHENA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Athena by Virtuals (ATHENA)

כמה שווה Athena by Virtuals (ATHENA) היום?
החי ATHENAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ATHENA ל USD?
המחיר הנוכחי של ATHENA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Athena by Virtuals?
שווי השוק של ATHENA הוא $ 612.25K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ATHENA?
ההיצע במחזור של ATHENA הוא 780.90M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ATHENA?
‏‏ATHENA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00624125 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ATHENA?
ATHENA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ATHENA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ATHENA הוא -- USD.
האם ATHENA יעלה השנה?
ATHENA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ATHENA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:19:19 (UTC+8)

