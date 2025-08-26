עוד על ASBNB

Aster Staked BNB מחיר (ASBNB)

לא רשום

1 ASBNB ל USDמחיר חי:

$895.52
$895.52$895.52
-1.60%1D
Aster Staked BNB (ASBNB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 04:41:46 (UTC+8)

Aster Staked BNB (ASBNB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.85%

-1.70%

+0.58%

+0.58%

Aster Staked BNB (ASBNB) המחיר בזמן אמת של הוא $895.48. במהלך 24 השעות האחרונות, ASBNB נסחר בטווח שבין שפל של $ 892.6 לבין שיא של $ 926.5, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ASBNBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 947.49, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 326.84.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ASBNB השתנה ב -0.85% במהלך השעה האחרונה, -1.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aster Staked BNB (ASBNB) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Aster Staked BNB הוא $ 250.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ASBNB הוא 279.56K, עם היצע כולל של 279555.7898449057. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 250.35M.

Aster Staked BNB (ASBNB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Aster Staked BNBל USDהיה $ -15.488213635593.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAster Staked BNB ל USDהיה . $ +77.5687163000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAster Staked BNB ל USDהיה $ +304.7678422960.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Aster Staked BNBל USDהיה $ +178.6882817758655.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -15.488213635593-1.70%
30 ימים$ +77.5687163000+8.66%
60 ימים$ +304.7678422960+34.03%
90 ימים$ +178.6882817758655+24.93%

מה זהAster Staked BNB (ASBNB)

Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first. Aster's asBNB is a BNB liquid staking derivative that accrue rewards from Binance Launchpools, HODLer airdrops and Megadrops.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Aster Staked BNB (ASBNB) משאב

Aster Staked BNBתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Aster Staked BNB (ASBNB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Aster Staked BNB (ASBNB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Aster Staked BNB.

בדוק את Aster Staked BNB תחזית המחיר עכשיו‏!

ASBNB למטבעות מקומיים

Aster Staked BNB (ASBNB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Aster Staked BNB (ASBNB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ASBNB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Aster Staked BNB (ASBNB)

כמה שווה Aster Staked BNB (ASBNB) היום?
החי ASBNBהמחיר ב USD הוא 895.48 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ASBNB ל USD?
המחיר הנוכחי של ASBNB ל USD הוא $ 895.48. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Aster Staked BNB?
שווי השוק של ASBNB הוא $ 250.35M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ASBNB?
ההיצע במחזור של ASBNB הוא 279.56K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ASBNB?
‏‏ASBNB השיג מחיר שיא (ATH) של 947.49 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ASBNB?
ASBNB ‏‏רשם מחירATL של 326.84 USD.
מהו נפח המסחר של ASBNB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ASBNB הוא -- USD.
האם ASBNB יעלה השנה?
ASBNB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ASBNB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Aster Staked BNB (ASBNB) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

