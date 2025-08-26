Aster Staked BNB (ASBNB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 892.6 $ 892.6 $ 892.6 24 שעות נמוך $ 926.5 $ 926.5 $ 926.5 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 892.6$ 892.6 $ 892.6 גבוה 24 שעות $ 926.5$ 926.5 $ 926.5 שיא כל הזמנים $ 947.49$ 947.49 $ 947.49 המחיר הנמוך ביותר $ 326.84$ 326.84 $ 326.84 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.85% שינוי מחיר (1D) -1.70% שינוי מחיר (7D) +0.58% שינוי מחיר (7D) +0.58%

Aster Staked BNB (ASBNB) המחיר בזמן אמת של הוא $895.48. במהלך 24 השעות האחרונות, ASBNB נסחר בטווח שבין שפל של $ 892.6 לבין שיא של $ 926.5, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ASBNBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 947.49, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 326.84.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ASBNB השתנה ב -0.85% במהלך השעה האחרונה, -1.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aster Staked BNB (ASBNB) מידע שוק

שווי שוק $ 250.35M$ 250.35M $ 250.35M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 250.35M$ 250.35M $ 250.35M אספקת מחזור 279.56K 279.56K 279.56K אספקה כוללת 279,555.7898449057 279,555.7898449057 279,555.7898449057

שווי השוק הנוכחי של Aster Staked BNB הוא $ 250.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ASBNB הוא 279.56K, עם היצע כולל של 279555.7898449057. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 250.35M.