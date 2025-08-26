עוד על TROVE

TROVE מידע על מחיר

TROVE מסמך לבן

TROVE אתר רשמי

TROVE טוקניומיקה

TROVE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Arbitrove Governance Token סֵמֶל

Arbitrove Governance Token מחיר (TROVE)

לא רשום

1 TROVE ל USDמחיר חי:

$0.00365888
$0.00365888$0.00365888
-8.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Arbitrove Governance Token (TROVE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:31:51 (UTC+8)

Arbitrove Governance Token (TROVE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00364633
$ 0.00364633$ 0.00364633
24 שעות נמוך
$ 0.00400149
$ 0.00400149$ 0.00400149
גבוה 24 שעות

$ 0.00364633
$ 0.00364633$ 0.00364633

$ 0.00400149
$ 0.00400149$ 0.00400149

$ 0.052484
$ 0.052484$ 0.052484

$ 0.00129044
$ 0.00129044$ 0.00129044

+0.38%

-8.32%

+0.11%

+0.11%

Arbitrove Governance Token (TROVE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00366846. במהלך 24 השעות האחרונות, TROVE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00364633 לבין שיא של $ 0.00400149, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TROVEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.052484, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00129044.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TROVE השתנה ב +0.38% במהלך השעה האחרונה, -8.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Arbitrove Governance Token (TROVE) מידע שוק

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

--
----

$ 3.66M
$ 3.66M$ 3.66M

300.00M
300.00M 300.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Arbitrove Governance Token הוא $ 1.10M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TROVE הוא 300.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.66M.

Arbitrove Governance Token (TROVE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Arbitrove Governance Tokenל USDהיה $ -0.000333031179898694.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלArbitrove Governance Token ל USDהיה . $ +0.0004527925.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלArbitrove Governance Token ל USDהיה $ +0.0026522191.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Arbitrove Governance Tokenל USDהיה $ +0.001284927143610332.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000333031179898694-8.32%
30 ימים$ +0.0004527925+12.34%
60 ימים$ +0.0026522191+72.30%
90 ימים$ +0.001284927143610332+53.91%

מה זהArbitrove Governance Token (TROVE)

The Governance Token for the Arbitrove Protocol

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Arbitrove Governance Token (TROVE) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Arbitrove Governance Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Arbitrove Governance Token (TROVE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Arbitrove Governance Token (TROVE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Arbitrove Governance Token.

בדוק את Arbitrove Governance Token תחזית המחיר עכשיו‏!

TROVE למטבעות מקומיים

Arbitrove Governance Token (TROVE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Arbitrove Governance Token (TROVE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TROVE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Arbitrove Governance Token (TROVE)

כמה שווה Arbitrove Governance Token (TROVE) היום?
החי TROVEהמחיר ב USD הוא 0.00366846 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TROVE ל USD?
המחיר הנוכחי של TROVE ל USD הוא $ 0.00366846. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Arbitrove Governance Token?
שווי השוק של TROVE הוא $ 1.10M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TROVE?
ההיצע במחזור של TROVE הוא 300.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TROVE?
‏‏TROVE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.052484 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TROVE?
TROVE ‏‏רשם מחירATL של 0.00129044 USD.
מהו נפח המסחר של TROVE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TROVE הוא -- USD.
האם TROVE יעלה השנה?
TROVE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TROVE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:31:51 (UTC+8)

Arbitrove Governance Token (TROVE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.