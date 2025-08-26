Arbitrove Governance Token (TROVE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00364633 $ 0.00364633 $ 0.00364633 24 שעות נמוך $ 0.00400149 $ 0.00400149 $ 0.00400149 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00364633$ 0.00364633 $ 0.00364633 גבוה 24 שעות $ 0.00400149$ 0.00400149 $ 0.00400149 שיא כל הזמנים $ 0.052484$ 0.052484 $ 0.052484 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00129044$ 0.00129044 $ 0.00129044 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.38% שינוי מחיר (1D) -8.32% שינוי מחיר (7D) +0.11% שינוי מחיר (7D) +0.11%

Arbitrove Governance Token (TROVE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00366846. במהלך 24 השעות האחרונות, TROVE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00364633 לבין שיא של $ 0.00400149, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TROVEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.052484, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00129044.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TROVE השתנה ב +0.38% במהלך השעה האחרונה, -8.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Arbitrove Governance Token (TROVE) מידע שוק

שווי שוק $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.66M$ 3.66M $ 3.66M אספקת מחזור 300.00M 300.00M 300.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Arbitrove Governance Token הוא $ 1.10M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TROVE הוא 300.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.66M.