Antfarm Token (ATF) מידע על מחיר (USD)

Antfarm Token (ATF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.144664. במהלך 24 השעות האחרונות, ATF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.14444 לבין שיא של $ 0.154794, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ATFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.247867, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.068837.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ATF השתנה ב -0.28% במהלך השעה האחרונה, -6.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Antfarm Token (ATF) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Antfarm Token הוא $ 1.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ATF הוא 9.77M, עם היצע כולל של 9773158.298293361. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.41M.