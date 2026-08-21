Alto DUSD מחיר היום

מחיר Alto DUSD (DUSD) בזמן אמת היום הוא $ 1.002, עם שינוי של 0.16% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DUSD ל USD הוא $ 1.002 לכל DUSD.

Alto DUSD כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 911,716, עם היצע במחזור של 910.26K DUSD. ב‑24 השעות האחרונות, DUSD סחר בין $ 0.999724 (נמוך) ל $ 1.002 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.047, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.971676.

ביצועים לטווח קצר, DUSD נע ב -- בשעה האחרונה ו +0.15% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 6.69K.

Alto DUSD (DUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 911.72K$ 911.72K $ 911.72K נפח (24 שעות) $ 6.69K$ 6.69K $ 6.69K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 911.72K$ 911.72K $ 911.72K אספקת מחזור 910.26K 910.26K 910.26K אספקה כוללת 910,262.9269150968 910,262.9269150968 910,262.9269150968

שווי השוק הנוכחי של Alto DUSD הוא $ 911.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 6.69K. ההיצע במחזור של DUSD הוא 910.26K, עם היצע כולל של 910262.9269150968. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 911.72K.