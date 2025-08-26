Altcoinist Token מחיר (ALTT)
Altcoinist Token (ALTT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.076685. במהלך 24 השעות האחרונות, ALTT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.070816 לבין שיא של $ 0.095247, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ALTTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.101836, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00368481.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ALTT השתנה ב -2.98% במהלך השעה האחרונה, -18.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Altcoinist Token הוא $ 18.86M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ALTT הוא 245.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 76.96M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Altcoinist Tokenל USDהיה $ -0.01773308341123529.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAltcoinist Token ל USDהיה . $ +0.0137610925.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAltcoinist Token ל USDהיה $ +0.1532104645.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Altcoinist Tokenל USDהיה $ +0.052223472230948552.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.01773308341123529
|-18.78%
|30 ימים
|$ +0.0137610925
|+17.94%
|60 ימים
|$ +0.1532104645
|+199.79%
|90 ימים
|$ +0.052223472230948552
|+213.49%
Altcoinist is an Interoperable, Web3 Monetization Gateway offering a new way for Creators to monetize and grow the next era of private communities with onchain subscriptions and built-in revenue sharing. Creators can earn ETH with onchain subscriptions and grow their private communities with built-in revenue-sharing, all while staying on the platforms they love. Additionally, Creators can grow and retain members with their own staking pool, APY and TVL, making it easier than ever to build and maintain a thriving community. Followers of the Creators can join their Private Communities gated by Altcoinist, get closer access to them and choose to stake on the Creators' community staking pool to earn yield.
|זְמַן (UTC+8)
|סוּג
|מֵידָע
|08-25 09:45:00
|עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
|08-25 05:44:00
|עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
|08-24 19:48:00
|עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
|08-24 03:20:00
|עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
|08-24 02:09:00
|עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
|08-24 02:00:00
|תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.