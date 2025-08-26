Altcoinist Token (ALTT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.070816 $ 0.070816 $ 0.070816 24 שעות נמוך $ 0.095247 $ 0.095247 $ 0.095247 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.070816$ 0.070816 $ 0.070816 גבוה 24 שעות $ 0.095247$ 0.095247 $ 0.095247 שיא כל הזמנים $ 0.101836$ 0.101836 $ 0.101836 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00368481$ 0.00368481 $ 0.00368481 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.98% שינוי מחיר (1D) -18.78% שינוי מחיר (7D) -17.39% שינוי מחיר (7D) -17.39%

Altcoinist Token (ALTT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.076685. במהלך 24 השעות האחרונות, ALTT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.070816 לבין שיא של $ 0.095247, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ALTTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.101836, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00368481.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ALTT השתנה ב -2.98% במהלך השעה האחרונה, -18.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-17.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Altcoinist Token (ALTT) מידע שוק

שווי שוק $ 18.86M$ 18.86M $ 18.86M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 76.96M$ 76.96M $ 76.96M אספקת מחזור 245.00M 245.00M 245.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Altcoinist Token הוא $ 18.86M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ALTT הוא 245.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 76.96M.