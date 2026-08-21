AIxBET מחיר היום

מחיר AIxBET ($AXB) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.39% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ $AXB ל USD הוא $ 0 לכל $AXB.

AIxBET כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 84,821, עם היצע במחזור של 173.07M $AXB. ב‑24 השעות האחרונות, $AXB סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00623622, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, $AXB נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו +12.16% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 9.59.

AIxBET ($AXB) מידע שוק

שווי שוק $ 84.82K$ 84.82K $ 84.82K נפח (24 שעות) $ 9.59$ 9.59 $ 9.59 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 490.08K$ 490.08K $ 490.08K אספקת מחזור 173.07M 173.07M 173.07M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AIxBET הוא $ 84.82K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.59. ההיצע במחזור של $AXB הוא 173.07M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 490.08K.