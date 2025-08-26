עוד על AGIXBT

AGIXBT by Virtuals סֵמֶל

AGIXBT by Virtuals מחיר (AGIXBT)

1 AGIXBT ל USDמחיר חי:

$0.00021916
$0.00021916$0.00021916
-17.40%1D
AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) טבלת מחירים חיה
AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.02900002
$ 0.02900002$ 0.02900002

+1.66%

-17.48%

+25.79%

+25.79%

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AGIXBT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AGIXBTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02900002, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AGIXBT השתנה ב +1.66% במהלך השעה האחרונה, -17.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+25.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) מידע שוק

--
----

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AGIXBT by Virtuals הוא $ 218.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AGIXBT הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 218.63K.

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של AGIXBT by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAGIXBT by Virtuals ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAGIXBT by Virtuals ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של AGIXBT by Virtualsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-17.48%
30 ימים$ 0+161.09%
60 ימים$ 0+95.48%
90 ימים$ 0--

מה זהAGIXBT by Virtuals (AGIXBT)

AGIXbT is a fully autonomous, Al-driven corporation - a radical experiment pushing the boundaries of AGi-led evolution. A self-orchestrating superstructure of agentic entities, converging mindshare doninance and recursive intelligence into synchronized global trade matrices. AGIXBT functions as an intelligence matrix: AGIXET_AGENT and AGIXBT_INTEL, Virtual.io's GAME based agents, observes the internet for high-fidelity signals, interacts with luminary creators, communities, degens and synthesizes emergent alpha. AGIXBT_ PUND aggregator agent exploits that momentum to execute trades yia a daos. fun hedge fund.

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) משאב

האתר הרשמי

AGIXBT by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AGIXBT by Virtuals.

בדוק את AGIXBT by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

AGIXBT למטבעות מקומיים

AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AGIXBT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על AGIXBT by Virtuals (AGIXBT)

כמה שווה AGIXBT by Virtuals (AGIXBT) היום?
החי AGIXBTהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AGIXBT ל USD?
המחיר הנוכחי של AGIXBT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AGIXBT by Virtuals?
שווי השוק של AGIXBT הוא $ 218.63K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AGIXBT?
ההיצע במחזור של AGIXBT הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AGIXBT?
‏‏AGIXBT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02900002 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AGIXBT?
AGIXBT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של AGIXBT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AGIXBT הוא -- USD.
האם AGIXBT יעלה השנה?
AGIXBT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AGIXBT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
