Aave v3 WETH מחיר היום

מחיר Aave v3 WETH (AWETH) בזמן אמת היום הוא $ 2,347.01, עם שינוי של 3.97% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AWETH ל USD הוא $ 2,347.01 לכל AWETH.

Aave v3 WETH כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,580,613,325, עם היצע במחזור של 2.38M AWETH. ב‑24 השעות האחרונות, AWETH סחר בין $ 2,232.5 (נמוך) ל $ 2,372.97 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1,670,980, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 397.72.

ביצועים לטווח קצר, AWETH נע ב -1.09% בשעה האחרונה ו +24.48% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Aave v3 WETH (AWETH) מידע שוק

שווי שוק $ 5.58B$ 5.58B $ 5.58B נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.57B$ 5.57B $ 5.57B אספקת מחזור 2.38M 2.38M 2.38M אספקה כוללת 2,375,328.406934116 2,375,328.406934116 2,375,328.406934116

שווי השוק הנוכחי של Aave v3 WETH הוא $ 5.58B, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של AWETH הוא 2.38M, עם היצע כולל של 2375328.406934116. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.57B.