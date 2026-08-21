Aave v3 OP מחיר היום

מחיר Aave v3 OP (AOP) בזמן אמת היום הוא $ 0.09715, עם שינוי של 9.43% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AOP ל USD הוא $ 0.09715 לכל AOP.

Aave v3 OP כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 376,227, עם היצע במחזור של 3.87M AOP. ב‑24 השעות האחרונות, AOP סחר בין $ 0.08807 (נמוך) ל $ 0.09858 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.859426, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.08078.

ביצועים לטווח קצר, AOP נע ב -0.60% בשעה האחרונה ו +9.91% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Aave v3 OP (AOP) מידע שוק

שווי שוק $ 376.23K$ 376.23K $ 376.23K נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 376.23K$ 376.23K $ 376.23K אספקת מחזור 3.87M 3.87M 3.87M אספקה כוללת 3,872,625.027772655 3,872,625.027772655 3,872,625.027772655

שווי השוק הנוכחי של Aave v3 OP הוא $ 376.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של AOP הוא 3.87M, עם היצע כולל של 3872625.027772655. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 376.23K.