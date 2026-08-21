Aave v3 BAL מחיר היום

מחיר Aave v3 BAL (ABAL) בזמן אמת היום הוא $ 0.11405, עם שינוי של 1.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ABAL ל USD הוא $ 0.11405 לכל ABAL.

Aave v3 BAL כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 54,856, עם היצע במחזור של 480.98K ABAL. ב‑24 השעות האחרונות, ABAL סחר בין $ 0.111775 (נמוך) ל $ 0.11405 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 6.13, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.101946.

ביצועים לטווח קצר, ABAL נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +10.59% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Aave v3 BAL (ABAL) מידע שוק

שווי שוק $ 54.86K$ 54.86K $ 54.86K נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 54.86K$ 54.86K $ 54.86K אספקת מחזור 480.98K 480.98K 480.98K אספקה כוללת 480,979.2922363145 480,979.2922363145 480,979.2922363145

שווי השוק הנוכחי של Aave v3 BAL הוא $ 54.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של ABAL הוא 480.98K, עם היצע כולל של 480979.2922363145. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 54.86K.