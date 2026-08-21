Renzo (REZ) ניתוח טכני היום דף Renzo הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של REZ מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Renzo למטה. הירשם

Renzo (REZ) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.002889 -- +5.97% +15.69% -36.45%

Renzo אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Renzo במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 7 נייטרלי 4 קנה 15 ממוצעים נעים : קנה מכור 5 נייטרלי 0 קנה 9 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 2 נייטרלי 4 קנה 6 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.002889 0.002888 R2 0.002888 0.002888 R1 0.002888 0.002888 PP 0.002887 0.002887 S1 0.002887 0.002887 S2 0.002886 0.002887 S3 0.002886 0.002886

Renzo אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.05M $1.53 M $1.59 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.08 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.07 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.03M קניות פעילות ל-7 ימים $0.18 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.16 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Renzo זרימת הון זרימת נטו פנימה REZUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.00 2026-08-20 -$0.06 M 0.00 2026-08-19 $0.00 M 0.00 2026-08-18 $0.02 M 0.00 2026-08-17 -$0.03 M 0.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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