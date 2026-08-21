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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Renzo, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Renzo, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Renzo (REZ) ניתוח טכני היום

Renzo (REZ) ניתוח טכני היום

דף Renzo הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של REZ מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Renzo למטה.

Renzo (REZ) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.002889--+5.97%+15.69%-36.45%
למידע נוסף על Renzo מחיר

Renzo אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Renzo במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 7
נייטרלי 4
קנה 15
ממוצעים נעים:קנהמכור 5נייטרלי 0קנה 9
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 2נייטרלי 4קנה 6
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.002889
0.002888
R2
0.002888
0.002888
R1
0.002888
0.002888
PP
0.002887
0.002887
S1
0.002887
0.002887
S2
0.002886
0.002887
S3
0.002886
0.002886

Renzo אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.05M
$1.53 M
$1.59 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.08 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.07 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.03M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.18 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.16 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Renzo זרימת הון

זרימת נטו פנימהREZUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.00
2026-08-20-$0.06 M0.00
2026-08-19$0.00 M0.00
2026-08-18$0.02 M0.00
2026-08-17-$0.03 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Renzo (REZ) בשווקים של MEXC

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTREZ
$0.002889
$0.002889$0.002889
+2.84%
27.84M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

REZ-ל-USD מחשבון

סְכוּם

REZ
REZ
USD
USD

1 REZ = 0.002889 USD

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