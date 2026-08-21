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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Kamino, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Kamino, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Kamino (KMNO) ניתוח טכני היום

Kamino (KMNO) ניתוח טכני היום

דף Kamino הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של KMNO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Kamino למטה.

Kamino (KMNO) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.0211--+15.42%+14.17%+3.48%
למידע נוסף על Kamino מחיר

Kamino אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Kamino במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 5
נייטרלי 6
קנה 15
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 2נייטרלי 4קנה 8
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 2קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.02108
0.02107
R2
0.02107
0.02107
R1
0.02107
0.02107
PP
0.02106
0.02106
S1
0.02106
0.02106
S2
0.02105
0.02106
S3
0.02105
0.02105

Kamino אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.50M
$3.31 M
$3.81 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.04M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.15 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.19 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.04M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.22 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.25 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Kamino זרימת הון

זרימת נטו פנימהKMNOUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.04 M0.02
2026-08-20$0.10 M0.02
2026-08-19$0.18 M0.02
2026-08-18-$0.01 M0.02
2026-08-17-$0.04 M0.02

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Kamino

סחור ב Kamino (KMNO) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Kamino מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTKMNO
$0.02109
$0.02109$0.02109
+1.54%
2.87M (USDT)
/USDCKMNO
$0.02109
$0.02109$0.02109
+1.49%
2.68M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

KMNO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

KMNO
KMNO
USD
USD

1 KMNO = 0.0211 USD

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