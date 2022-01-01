jellyjelly (JELLYJELLY) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי jellyjelly (JELLYJELLY), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

jellyjelly (JELLYJELLY) מידע The jelly jelly coin is live... Making the internet fun again... אתר רשמי: https://www.jellyjelly.com/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/FeR8VBqNRSUD5NtXAj2n3j1dAHkZHfyDktKuLXD4pump קנה JELLYJELLYעכשיו!

jellyjelly (JELLYJELLY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור jellyjelly (JELLYJELLY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 18.34M $ 18.34M $ 18.34M ההיצע הכולל: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M אספקה במחזור: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 18.34M $ 18.34M $ 18.34M שיא כל הזמנים: $ 0.26 $ 0.26 $ 0.26 שפל כל הזמנים: $ 0.003710537802690673 $ 0.003710537802690673 $ 0.003710537802690673 מחיר נוכחי: $ 0.018338 $ 0.018338 $ 0.018338 למידע נוסף על jellyjelly (JELLYJELLY) מחיר

jellyjelly (JELLYJELLY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של jellyjelly (JELLYJELLY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של JELLYJELLY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות JELLYJELLYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את JELLYJELLYטוקניומיקה, חקרו אתJELLYJELLYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות JELLYJELLY מעוניין להוסיף את jellyjelly (JELLYJELLY) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת JELLYJELLY, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות JELLYJELLY ב-MEXC עכשיו!

jellyjelly (JELLYJELLY) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של JELLYJELLYעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה JELLYJELLY עכשיו את היסטוריית המחירים!

JELLYJELLY חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן JELLYJELLY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו JELLYJELLY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה JELLYJELLYעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

