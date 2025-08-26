99 Bitcoins (99BTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.17% שינוי מחיר (1D) -6.28% שינוי מחיר (7D) -10.45%

99 Bitcoins (99BTC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, 99BTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 99BTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, 99BTC השתנה ב +0.17% במהלך השעה האחרונה, -6.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-10.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

99 Bitcoins (99BTC) מידע שוק

שווי שוק $ 1.30M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.30M אספקת מחזור 66.00B אספקה כוללת 66,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של 99 Bitcoins הוא $ 1.30M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 99BTC הוא 66.00B, עם היצע כולל של 66000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.30M.