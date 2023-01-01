Loading...

Kopioi asiantuntijoiden strategiat ja nosta voittoasi!

Treidattu
2,000,000+
Kopiokaupan käyttäjiä yhteensä
50,000+
Kopiokaupan kokonaissumma
$1,000,000,000+
Ryhdy treidaajaksi
Kopiokaupan opetusohjelma
HuipputreidaajatKaikki treidaajat
Päivän valinnat

Kaiken kaikkiaan
Parhaat treidaajat kokonaissijoituksen mukaan

Lisää
Ei tietoja

Korkein sijoituksen tuotto
Parhaat treidaajat sijoituksen tuoton mukaan viimeisten seitsemän päivän aikana

Lisää
Ei tietoja

Korkein V/T
Treidaajat, joilla on korkein V/T

Lisää
Ei tietoja

Eniten seuraajia
Treidaajat, joilla on eniten seuraajia

Lisää
Ei tietoja

Treidaa vaivattomasti yhden napsautuksen kopiokaupalla

Tietoja kopiokaupasta
Valitse treidaaja
Valitse parhaiten menestyvät treidaajat yleisen sijoituksen, sijoituksen tuoton ja muiden kriteerien perusteella.
Aseta kopiokaupan parametrit
Aseta kopiokauppaan ja riskienhallintaan liittyvät parametrit, kuten kopiokauppatila, marginaali ja toimeksiannon sijoitusmenetelmä, kun seuraat positiota.
Seuraa avaamista/sulkemista
Kun kopiokaupan parametrit on asetettu, järjestelmä seuraa treidaajan avaus- ja sulkemissignaaleja reaaliajassa ja avaa automaattisesti positiot puolestasi.

Usein kysytyt kysymykset (UKK)

MEXCin kopiotreidaus – yksinkertaista treidaustasi
Seuraa eliittitreidaajia, toimi markkinatrendien mukaan ja kasvata varojasi luottavaisin mielin!
Päivän valinnat
Kaiken kaikkiaan
Ei tietoja

Usein kysytyt kysymykset (UKK)