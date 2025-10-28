Sui DePINSUIDEPIN چیست

SUI DEPIN is the first modular data AI network—that we proudly call the AI Layer of the Internet. Our main goal is to enable billions of devices, AI agents, and data owners to securely transact and monetize their data. But beyond the technical jargon, SUI DEPIN is about creating a fair, decentralized, and scalable ecosystem that empowers users and businesses alike. At its core, SUI DEPIN is a decentralized infrastructure that transforms unused internet bandwidth and data resources into valuable assets. Imagine a global network where devices and users contribute their bandwidth and processing power in exchange for rewards. This creates an ecosystem that benefits everyone—users, businesses, and the entire AI landscape.Our network is powered by over 1.5 million active nodes, spread across the globe. These nodes allow us to handle massive amounts of data daily, enabling us to scrape hundreds of thousands of records from websites efficiently and securely. Every node in our network acts as a proxy which we can utilize to gather any kind of publicly available data. Our self developed AI algorithms allows us and our clients to extract the data from the website without creating any additional software. We can just describe what kind of data we are looking for and the algorithm can easily extract this data from crawled html code. Also having 1.5 million active nodes makes our network restriction proof which means we can scrape data worldwide no matter which country operates the servers. Our infrastructure solution solves a huge problem AI and BIg Data companies have. They need tremendous amounts of data to work on their models. Getting this data is getting harder and harder and requires to hire at least few experts in the field. Our solution currently can automize 99% of the work and allow the startups to get the same datasets as their big competitors.

منبع Sui DePIN (SUIDEPIN) وب سایت رسمی

SUIDEPIN به ارزهای محلی

توکنومیکس Sui DePIN (SUIDEPIN)

درک، توکنومیکس Sui DePIN (SUIDEPIN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SUIDEPIN بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Sui DePIN (SUIDEPIN) امروز Sui DePIN (SUIDEPIN) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SUIDEPIN به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SUIDEPIN نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SUIDEPIN نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Sui DePIN چقدر است؟ ارزش بازار SUIDEPIN برابر است با $ 341.22K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SUIDEPIN چقدر است؟ عرضه در گردش SUIDEPIN برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SUIDEPIN چقدر بوده است؟ SUIDEPIN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.02374623 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SUIDEPIN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SUIDEPIN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات SUIDEPIN چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SUIDEPIN برابر است با -- USD . آیا SUIDEPIN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SUIDEPIN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SUIDEPIN مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Sui DePIN (SUIDEPIN)