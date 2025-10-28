قیمت لحظه‌ ای Sui DePIN امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SUIDEPIN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SUIDEPIN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Sui DePIN امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SUIDEPIN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SUIDEPIN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره SUIDEPIN

اطلاعات قیمت SUIDEPIN

وب‌سایت رسمی SUIDEPIN

توکنومیکس SUIDEPIN

پیش‌بینی قیمت SUIDEPIN

لوگو Sui DePIN

قیمت Sui DePIN (SUIDEPIN)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 SUIDEPIN به USD:

$0.00034122
$0.00034122$0.00034122
+402.10%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Sui DePIN (SUIDEPIN)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:12:25 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Sui DePIN (SUIDEPIN) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02374623
$ 0.02374623$ 0.02374623

$ 0
$ 0$ 0

-0.81%

+402.12%

+443.61%

+443.61%

قیمت لحظه‌ ای Sui DePIN (SUIDEPIN) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، SUIDEPIN در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SUIDEPIN برابر با $ 0.02374623 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SUIDEPIN در یک ساعت گذشته -0.81%، در 24 ساعت گذشته +402.12% و در 7 روز گذشته +443.61% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Sui DePIN (SUIDEPIN)

$ 341.22K
$ 341.22K$ 341.22K

--
----

$ 341.22K
$ 341.22K$ 341.22K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Sui DePIN برابر است با $ 341.22K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SUIDEPIN برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 341.22K است.

تاریخچه قیمت Sui DePIN (SUIDEPIN) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Sui DePIN به USD به میزان $ +0.00027326 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Sui DePIN به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Sui DePIN به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Sui DePIN به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00027326+402.12%
30 روز$ 0+33.24%
60 روز$ 0+243.90%
90 روز$ 0--

Sui DePINSUIDEPIN چیست

SUI DEPIN is the first modular data AI network—that we proudly call the AI Layer of the Internet. Our main goal is to enable billions of devices, AI agents, and data owners to securely transact and monetize their data. But beyond the technical jargon, SUI DEPIN is about creating a fair, decentralized, and scalable ecosystem that empowers users and businesses alike.

At its core, SUI DEPIN is a decentralized infrastructure that transforms unused internet bandwidth and data resources into valuable assets. Imagine a global network where devices and users contribute their bandwidth and processing power in exchange for rewards. This creates an ecosystem that benefits everyone—users, businesses, and the entire AI landscape.Our network is powered by over 1.5 million active nodes, spread across the globe. These nodes allow us to handle massive amounts of data daily, enabling us to scrape hundreds of thousands of records from websites efficiently and securely.

Every node in our network acts as a proxy which we can utilize to gather any kind of publicly available data. Our self developed AI algorithms allows us and our clients to extract the data from the website without creating any additional software. We can just describe what kind of data we are looking for and the algorithm can easily extract this data from crawled html code. Also having 1.5 million active nodes makes our network restriction proof which means we can scrape data worldwide no matter which country operates the servers. Our infrastructure solution solves a huge problem AI and BIg Data companies have. They need tremendous amounts of data to work on their models. Getting this data is getting harder and harder and requires to hire at least few experts in the field. Our solution currently can automize 99% of the work and allow the startups to get the same datasets as their big competitors.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Sui DePIN (SUIDEPIN)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Sui DePIN (USD)

ارزش Sui DePIN (SUIDEPIN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Sui DePIN (SUIDEPIN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Sui DePIN را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Sui DePIN را بررسی کنید!

SUIDEPIN به ارزهای محلی

توکنومیکس Sui DePIN (SUIDEPIN)

درک، توکنومیکس Sui DePIN (SUIDEPIN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SUIDEPIN بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Sui DePIN (SUIDEPIN)

امروز Sui DePIN (SUIDEPIN) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SUIDEPIN به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SUIDEPIN نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SUIDEPIN نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Sui DePIN چقدر است؟
ارزش بازار SUIDEPIN برابر است با $ 341.22K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SUIDEPIN چقدر است؟
عرضه در گردش SUIDEPIN برابر است با 1.00B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SUIDEPIN چقدر بوده است؟
SUIDEPIN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.02374623 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SUIDEPIN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SUIDEPIN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات SUIDEPIN چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SUIDEPIN برابر است با -- USD.
آیا SUIDEPIN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SUIDEPIN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SUIDEPIN مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:12:25 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Sui DePIN (SUIDEPIN)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

