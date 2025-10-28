SiyanaSYYN چیست

Siyana studios is a graphic design and typography agency based in Barcelona. Our token aims to unlock unique drops and experiences in the farcaster mini app. By holding the token you'll be able to purchase exlcusive garments and accessories. The token will also give you early access to the weekly drops which will be synced with the tuesday farcaster rewards so users can spend their rewards as they choose. Siyana studios is a graphic design and typography agency based in Barcelona. Our token aims to unlock unique drops and experiences in the farcaster mini app. By holding the token you'll be able to purchase exlcusive garments and accessories. The token will also give you early access to the weekly drops which will be synced with the tuesday farcaster rewards so users can spend their rewards as they choose.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Siyana (SYYN) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Siyana (USD)

ارزش Siyana (SYYN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Siyana (SYYN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Siyana را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Siyana را بررسی کنید!

SYYN به ارزهای محلی

توکنومیکس Siyana (SYYN)

درک، توکنومیکس Siyana (SYYN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SYYN بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Siyana (SYYN) امروز Siyana (SYYN) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SYYN به واحد USD برابر است با 0.00000497 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SYYN نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00000497 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SYYN نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Siyana چقدر است؟ ارزش بازار SYYN برابر است با $ 432.10K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SYYN چقدر است؟ عرضه در گردش SYYN برابر است با 87.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SYYN چقدر بوده است؟ SYYN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00001493 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SYYN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SYYN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0000013 USD رسید. حجم معاملات SYYN چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SYYN برابر است با -- USD . آیا SYYN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SYYN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SYYN مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Siyana (SYYN)