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برترین توکن‌ های اکوسیستم Clanker بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Clanker را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05141
-0.47%
+0.92%
-3.96%
$ 1.20B
$ 1.11M
2
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.14168
-0.30%
+2.95%
+6.32%
$ 141.87M
$ 956.40K
3
BNKR
BNKR
BNKR
$ 0.0002297
-2.71%
-5.74%
-26.45%
$ 22.81M
$ 248.65M
4
tokenbot
tokenbot
CLANKER
$ 12.89
-0.31%
+3.62%
-4.31%
$ 12.70M
$ 5.47K
5
FWOG
FWOG
FWOG
$ 0.004033
-0.47%
+0.27%
-9.33%
$ 3.92M
$ 16.07M
6
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2405
0.00%
-0.04%
-16.02%
$ 3.32M
$ 234.35K
7
NEXA
NEXA
NEXA
$ 0.0000005584
0.00%
+1.07%
+5.40%
$ 3.27M
$ 10.34B
8
DebtReliefBot
DebtReliefBot
DRB
$ 2.717E-5
0.00%
-0.80%
-7.08%
$ 2.72M
--
9
noice
noice
NOICE
$ 1.009E-5
-0.20%
+1.50%
+2.64%
$ 903.57K
--
10
TurboUSD Unstablecoin
TurboUSD Unstablecoin
₸USD
$ 3.89E-6
0.00%
+0.50%
-2.51%
$ 377.00K
--
11
CODY
CODY
CODY
$ 3.52E-6
0.00%
+2.80%
-1.95%
$ 352.19K
--
12
Regent
Regent
REGENT
$ 5.81E-6
-0.17%
-16.20%
+77.68%
$ 348.86K
--
13
D1ckGPT
D1ckGPT
DICK
$ 0.00474209
+0.01%
+0.00%
-2.25%
$ 309.94K
$ 152.10
14
Dickbutt
Dickbutt
DICKBUTT
$ 2.79E-6
-0.36%
+0.70%
-14.94%
$ 279.26K
--
15
Faircaster
Faircaster
FAIR
$ 4.53E-6
-0.22%
-2.30%
-20.25%
$ 218.84K
--
16
Luminous
Luminous
LUM
$ 0.174142
+0.06%
-0.01%
-23.92%
$ 174.15K
$ 1.14
17
A0x
A0x
A0X
$ 1.65E-6
0.00%
-1.40%
-14.51%
$ 165.38K
--
18
x420
x420
X420
$ 1.27E-6
0.00%
+0.50%
-3.79%
$ 126.82K
--
19
FELIX
FELIX
FELIX
$ 1.27E-6
0.00%
-1.10%
-2.31%
$ 121.77K
--
20
BankrWallet
BankrWallet
BNKRW
$ 1.14E-6
0.00%
-0.10%
-3.39%
$ 114.70K
--
21
Zoe
Zoe
ZOE
$ 1.36E-6
0.00%
+1.60%
+3.82%
$ 108.52K
--
22
Mneme
Mneme
MNEME
$ 7.50197E-7
0.00%
-0.90%
-1.12%
$ 75.02K
--
23
Indexy
Indexy
I
$ 7.04879E-7
-0.54%
+0.50%
-4.39%
$ 70.49K
--
24
Gitbank
Gitbank
GITBANK
$ 6.99367E-7
0.00%
+6.10%
+4.48%
$ 68.94K
--
25
Sequel
Sequel
MOVIE
$ 1.12E-6
0.00%
+0.30%
-3.45%
$ 67.26K
--
26
Base Strategy
Base Strategy
BASTR
$ 6.97116E-7
0.00%
-0.40%
-2.02%
$ 66.56K
--
27
Siyana
Siyana
SYYN
$ 7.40359E-7
0.00%
-0.50%
-4.66%
$ 64.41K
--
28
BETRMINT
BETRMINT
BETR
$ 6.23763E-7
-0.05%
-1.70%
-7.27%
$ 61.74K
--
29
glonkybot
glonkybot
GLANKER
$ 5.92552E-7
-0.08%
-2.60%
-5.57%
$ 59.26K
--
30
Warplet
Warplet
WARP
$ 6.78265E-7
-0.08%
-0.40%
-2.76%
$ 58.66K
--
31
VitaStem
VitaStem
VITASTEM
$ 0.00613302
+0.02%
0.00%
-23.18%
$ 52.08K
$ 34.48
32
Native
Native
NATIVE
$ 4.90645E-7
-0.08%
+2.50%
-3.31%
$ 48.77K
--
33
HEIR
HEIR
HEIR
$ 4.82573E-7
0.00%
-0.50%
-2.63%
$ 48.26K
--
34
RIPS
RIPS
RIPS
$ 1.1E-6
-0.90%
0.00%
-14.06%
$ 48.02K
--
35
StarkBot
StarkBot
STARKBOT
$ 4.69975E-7
-0.12%
-0.50%
-4.18%
$ 47.00K
--
36
ghffb47yii2rteeyy10op
ghffb47yii2rteeyy10op
GHFFB47YII2RTEEYY10OP
$ 4.50331E-7
0.00%
+1.70%
-0.24%
$ 45.03K
--
37
Tiny Fren
Tiny Fren
SMOL
$ 4.15951E-7
-0.08%
+0.50%
-1.31%
$ 41.60K
--
38
LUKSOAgent
LUKSOAgent
LUKSO
$ 3.69292E-7
-0.08%
+0.30%
-7.82%
$ 36.93K
--
39
BRACKY
BRACKY
BRACKY
$ 3.62895E-7
-0.08%
+0.60%
-2.09%
$ 35.77K
--
40
RUNNER
RUNNER
RUNNER
$ 0.03567723
+0.08%
-0.01%
-5.25%
$ 35.68K
$ 92.75
41
wintermolt
wintermolt
WINTERMOLT
$ 4.12917E-7
0.00%
+0.20%
0.00%
$ 35.47K
--
42
Mindstate
Mindstate
MIND
$ 3.72252E-7
0.00%
-0.20%
0.00%
$ 35.36K
--
43
Solvr
Solvr
SOLVR
$ 3.26828E-7
-0.08%
-6.60%
-29.57%
$ 32.68K
--
44
aaigotchi
aaigotchi
AAI
$ 3.16378E-7
-0.08%
+0.10%
-6.01%
$ 31.64K
--
45
Clankermon
Clankermon
CLANKERMON
$ 3.083E-5
-0.06%
+0.50%
-1.72%
$ 29.39K
--
46
degenOS
degenOS
DEGENOS
$ 2.89203E-7
0.00%
-2.70%
-2.64%
$ 28.92K
--
47
Molten
Molten
MOLTEN
$ 2.78166E-7
-0.08%
+0.50%
-4.52%
$ 27.80K
--
48
Butler
Butler
BUTLER
$ 2.7021E-7
0.00%
+1.10%
+1.01%
$ 27.02K
--
49
Gitly
Gitly
GITLY
$ 2.65368E-7
0.00%
+3.20%
-0.41%
$ 26.54K
--
50
Cool Mustache
Cool Mustache
$MUST
$ 2.56075E-7
-0.08%
0.00%
-2.21%
$ 25.61K
--

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Clanker چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Clanker به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 76 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $1.39B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Clanker چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Clanker که در MEXC رصد می‌شوند، توکن GITBANK با ثبت تغییر قیمتی 6.10% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Clanker در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 76 توکن از دسته اکوسیستم Clanker را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Clanker می‌توان به SKY, FARTCOIN, BNKR اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Clanker چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Clanker در حال حاضر حدود $1.39B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Clanker، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.